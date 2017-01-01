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Монах согрешил и умер от удара током

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Вместо миссионерской работы мужчина спрятался в хижине, курил, пил кофе и играл на телефоне.

 

Буддийский монах умер от удара током, играясь на мобильном телефоне. Это является для монашеской жизни грехом, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в Таиланде, где 49-летний монах Фра Руанг Йот должен был отправится в деревню для миссионерской работы. Вместо этого монах спрятался в своей хижине, где курил, пил кофе и играл на мобильном телефоне.Все это для монахов считается грехом.

Когда спустя несколько дней другие монахи вернулись, то обнаружили, что Фра Руанг Йота мертв. Мужчину нашли в уже разлагающемся состоянии, а рядом стояла пепельница и были разбросаны кофейные пакетики.

Монах лежал с поднятыми вверх руками. Очевидно, его убило током во время игры на смартфоне во время зарядки.

Ранее сообщалось, что тайца  убило током во время игры на смартфоне. Также Корреспондент писал о том, что пассажир упал на рельсы, засмотревшись в телефон.

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Теги: смерть, телефон, Таиланд, смартфон, фото, грех, инцидент, монахи, электричество
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Источник: korrespondent.net

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