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Путин: "Мы заинтересованы в транзите газа через Украину"

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Президент РФ прокомментировал возможность газовой войны с Украиной.
Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции
Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции
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Власти РФ заинтересованы в транзите газа в Европу через Украину. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции 19 декабря. 

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Отвечая на вопрос украинского журналиста Романа Цимбалюка, Путин заявил, что заинтересован подписать новый контракт с Украиной.

“Будем искать приемлемое, в том числе и для Украины, решение. Несмотря на строительство новых инфраструктурных объектов( Северный поток-1, Северный поток-2, Турецкий поток) будем сохранять газовый транзит через Украину. Вопрос в объемах этого транзита и в сроках на которые можно заключить контракт“, - отметил президент России.

Путин также высказал недовольство решением Стокгольмского арбитража, назвав решение политическим. При этом он заявил, что Россия будет следовать Стокгольмскому решению.

“Одно из обоснований решение:“ в связи с тяжелым экономическим положением в Украине “. Чушь какая-то. Но решение есть. Мы будем из этого исходить, - сказал он.

Путин: "Мы заинтересованы в транзите газа через Украину"
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Напомним, Путин заявил, что Порошенко настаивал на подписях глав “ЛНР“ и “ДНР“

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Теги: Путин, газовая война, Россия, газ, Стокгольм
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