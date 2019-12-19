Путин об импичменте Трампу: Причины надуманные

Проигравшая на выборах в США партия добивается власти, идет внутриполитическая борьба, считает президент РФ.

Президент Владимир Путин не уверен в том, что правление президента США Дональда Трампа закончится после того, как нижняя палата американского Конгресса в третий раз в истории проголосовала за импичмент главе государства. Об том он сказал в четверг, 19 декабря, на ежегодной большой пресс-конференции по итогам 2019 года.

"Еще нужно пройти Сенат, где у республиканцев большинство. Вряд ли они захотят отстранить Трампа", – сказал Путин.

Он считает, что у импичмента Трампу – надуманные причины.

"Давление на Украину какую-то придумали. Не знаю. Но это вашим конгрессменам виднее, – сказал Путин в ответ на вопрос американского журналиста. – Это продолжение внутриполитической борьбы. Проигравшая на выборах в США партия добивается власти".

Как сообщал Корреспондент.net, Трампа официально обвинили по двум статьям в рамках импичмента – в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

Поводом для разбирательств стала информация о том, что американский лидер оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении сына Джо Байдена в обмен на разморозку военной помощи.

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