Разведение сил на Донбассе: Путин заявил об "ошибке Киева"

Путин на ежегодной пресс-конференции говорил об Украине. В частности, он заявил, что Украина признала и "ЛНР" и "ДНР", а также сказал, что Украина не хочет решать ситуацию на востоке мирным путем.

Президент России Владимир Путин дал ежегодную пресс-конференцию, на которой говорил об Украине. Трансляция прошла в четверг, 19 декабря.

В частности, Путин назвал ошибкой отказ Украины от разведения сил по всей линии соприкосновения в Донбассе.

"Все-таки проведет отвод войск из нескольких ключевых точек. Правда, почему-то наши партнеры в Украине не хотят разведения по всей линии соприкосновения. На мой взгляд, это тоже ошибка. Ну, таковы их позиции", - сказал Путин.

Он также заявил, что Украина сама признала так называемые "ЛНР" и "ДНР".

"Украина сама признала существование "ЛНР" и "ДНР", настояв на подписях их представителей под Минскими соглашениями", - продолжил Путин.

Российский президент добавил, что Киев якобы не хочет решать вопрос Донбасса мирным путем.

"Самая главная проблема заключается в том, что нет желания, и до сих пор как-то оно не просматривается, решать этот вопрос в диалоге с людьми, не пытаться создать благоприятные для себя условия для решения проблем силовым способом", - сказал Путин.

Путин также заявил, что военную технику "ЛДНР" дали симпатизирующие им страны. На Донбассе нет иностранных войск, но есть иностранные наемники, говорит российский президент.

Напомним, Путин оценил перспективы договориться по газу. Соглашение будет достигнуто, Россия будет сохранять транзит газа через Украину, заверил Путин.

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