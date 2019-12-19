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Разведение сил на Донбассе: Путин заявил об "ошибке Киева"

Комментариев: 12
Путин на ежегодной пресс-конференции говорил об Украине. В частности, он заявил, что Украина признала и "ЛНР" и "ДНР", а также сказал, что Украина не хочет решать ситуацию на востоке мирным путем.
Путин высказался о разведении сил на Донбассе
Путин высказался о разведении сил на Донбассе

Президент России Владимир Путин дал ежегодную пресс-конференцию, на которой говорил об Украине. Трансляция прошла в четверг, 19 декабря.

В частности, Путин назвал ошибкой отказ Украины от разведения сил по всей линии соприкосновения в Донбассе.

"Все-таки проведет отвод войск из нескольких ключевых точек. Правда, почему-то наши партнеры в Украине не хотят разведения по всей линии соприкосновения. На мой взгляд, это тоже ошибка. Ну, таковы их позиции", - сказал Путин.

Он также заявил, что Украина сама признала так называемые "ЛНР" и "ДНР".

"Украина сама признала существование "ЛНР" и "ДНР", настояв на подписях их представителей под Минскими соглашениями", - продолжил Путин.

Российский президент добавил, что Киев якобы не хочет решать вопрос Донбасса мирным путем.

"Самая главная проблема заключается в том, что нет желания, и до сих пор как-то оно не просматривается, решать этот вопрос в диалоге с людьми, не пытаться создать благоприятные для себя условия для решения проблем силовым способом", - сказал Путин.

Путин также заявил, что военную технику "ЛДНР" дали симпатизирующие им страны. На Донбассе нет иностранных войск, но есть иностранные наемники, говорит российский президент.

Напомним, Путин оценил перспективы договориться по газу. Соглашение будет достигнуто, Россия будет сохранять транзит газа через Украину, заверил Путин.

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Теги: Украина, Путин, донбасс, Владимир Путин, ДНР, ЛНР, разведение сил на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (12)
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Da-Gabon    19.12.2019, 14:31
Оценка:  -3
Da-Gabon
Что он несет? Какая ошибка Киева? Украина вся ошибка социального и государственного развития.
WTF2wtf    19.12.2019, 13:42
Оценка:  +6
WTF2wtf
Оккупанты херовы,
вы должны отвестись нахрен с Донбасса, за границу в россию ... со всеми своими танками и прочим боевым говном оккупантов.
Конченые победители и опускатели Донбасса, ради захваченного КрымВововчкиного ...
zheka-yakob    19.12.2019, 13:46
Оценка:  -7
zheka-yakob
Шлюшка, ничего мы тебе не должны))))
WTF2wtf    19.12.2019, 13:53
Оценка:  +9
WTF2wtf
Фашист упоротый из мацквы,
ты возьми на содержание хотя бы пару семей с оккупированного и разоренного вами Донбасса,
а потом заикайся о чем-то ... тупое быдло путинское
zheka-yakob    19.12.2019, 13:57
Оценка:  -10
zheka-yakob
Не подмазывайся, усыновлять тебя не буду.....на куй ты мне нужен)))
WТF2Wft    19.12.2019, 14:01
Оценка:  +7
WТF2Wft
Вы только кровь и разруху принесли, пидaры путинские ... сделали Донбасс самым нищим и бесправным регионом, тупое быдло из раши
VSHIVANKA    19.12.2019, 13:53
Оценка:  -8
VSHIVANKA
ЧМОШНИК , ЧЁ ТЫ СКУЛИШЬ ТУТ С УТРА ДО ВЕЧЕРА ?!
ПИЗДУЙ В ОКОПЫ !!!
WTF2wtf    19.12.2019, 13:55
Оценка:  +6
WTF2wtf
FPN, ты снова юбку одело, наци ольгинское?
Само много украинцев уже убило, дешевое быдло оккупантов на бюджете?
Da-Gabon    19.12.2019, 14:29
Оценка:  -3
Da-Gabon
А ты поплачь.Может полегчает?
Lyonya-Space    19.12.2019, 13:42
Оценка:  +5
Lyonya-Space
Вот гнида, этот злобный карлик!
Слов нет!
zheka-yakob    19.12.2019, 13:47
Оценка:  -8
zheka-yakob
ПНХ
Lyonya-Space    19.12.2019, 13:53
Оценка:  +8
Lyonya-Space
Евгеша, не нервничай, продолжай лепить петуха плевками!
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