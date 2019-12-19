В Европарламенте депутаты поссорились из-за украинского языка
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На заседании Европейского парламента в Страсбурге в четверг, 19 декабря, в рамках парламентского Комитета ассоциации Украина-ЕС состоялась жесткая дискуссия о ситуации с языками национальных меньшинств в Украине, пишет “Главком“.
В словесной перепалке участвовали защитники позиции по необходимости продвижения украинского языка в украинских школах и защитники права меньшинств учиться на родном языке.
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Так, депутат от Румынии Траян Бэсеску, который был президентом страны с 2004 по 2014 годы, и его коллега из Венгрии Андреа Бочкор отстаивали ранее озвученную позицию своих стран по защите прав меньшинств получать образование на родном языке.
Им оппонировал депутат от Литвы Андриус Кубилиус, который ранее дважды возглавлял правительство этой страны. Он считает, что в этом вопросе должно быть понимание того, что “в некоторых странах Европы из-за трагической истории есть очень специфические проблемы, которые необходимо учитывать“.
Что такое европейские стандарты? Конечно, европейский стандарт - это забота о меньшинствах. Но с другой стороны, европейские стандарты, и это вполне очевидно, - это обучение детей языку государственному: вы не найдете ни одной страны в ЕС, где дети не изучают государственный язык. Это - европейский стандарт, - пояснил литовский политик.
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Андриус Кубилиус также отметил, что сейчас украинское правительство через законодательство пытается построить нацию.
С одной стороны, украинцы должны быть крайне осторожны в этом вопросе, с другой стороны - мы должны понимать, чего хотят добиться украинцы. Они должны достичь тех же стандартов, которые есть во всех наших европейских странах - а это возможность для детей учить украинский язык, потому что это один из инструментов построения национального государства, - заявил Кубилиус.
Напомним, венецианская комиссия раскритиковала украинский языковой закон. Комиссия увидела в нем нарушение баланса между защитой государственного языка и языковыми правами меньшинств.
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