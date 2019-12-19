В Европарламенте депутаты поссорились из-за украинского языка

В словесной перепалке сошлись противники и защитники украинского закона о языке.

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На заседании Европейского парламента в Страсбурге в четверг, 19 декабря, в рамках парламентского Комитета ассоциации Украина-ЕС состоялась жесткая дискуссия о ситуации с языками национальных меньшинств в Украине, пишет “Главком“.

В словесной перепалке участвовали защитники позиции по необходимости продвижения украинского языка в украинских школах и защитники права меньшинств учиться на родном языке.

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Так, депутат от Румынии Траян Бэсеску, который был президентом страны с 2004 по 2014 годы, и его коллега из Венгрии Андреа Бочкор отстаивали ранее озвученную позицию своих стран по защите прав меньшинств получать образование на родном языке.

Им оппонировал депутат от Литвы Андриус ​​Кубилиус, который ранее дважды возглавлял правительство этой страны. Он считает, что в этом вопросе должно быть понимание того, что “в некоторых странах Европы из-за трагической истории есть очень специфические проблемы, которые необходимо учитывать“.

Что такое европейские стандарты? Конечно, европейский стандарт - это забота о меньшинствах. Но с другой стороны, европейские стандарты, и это вполне очевидно, - это обучение детей языку государственному: вы не найдете ни одной страны в ЕС, где дети не изучают государственный язык. Это - европейский стандарт, - пояснил литовский политик.

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Андриус ​​Кубилиус также отметил, что сейчас украинское правительство через законодательство пытается построить нацию.

С одной стороны, украинцы должны быть крайне осторожны в этом вопросе, с другой стороны - мы должны понимать, чего хотят добиться украинцы. Они должны достичь тех же стандартов, которые есть во всех наших европейских странах - а это возможность для детей учить украинский язык, потому что это один из инструментов построения национального государства, - заявил Кубилиус.

Напомним, венецианская комиссия раскритиковала украинский языковой закон. Комиссия увидела в нем нарушение баланса между защитой государственного языка и языковыми правами меньшинств.

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