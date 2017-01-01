Армия Асада и РФ начали авиаудары в Сирии - СМИ
На этой неделе российские и сирийские военные силы начали наибольший с начала месяца авиарейд над северо-западным регионом Сирии. Об этом сообщает Al Masdar News.
"Под руководством российской воздушной эскадры из аэропорта Хмеймим в Латакии за последние 72 часа военно-воздушные силы двух стран осуществили более 140 авиаударов, ключевой целью этой атаки была южная сельская местность Идлиба", - говорится в сообщении.
Как отмечается, российские и сирийские военные силы 18 декабря вечером начали непрерывные авиаудары по юу Идлиба.
Удары были зафиксированы по ключевому городу Маарат аль-Нуман, который является следующей главной целью армии Асада в Идлибе.
В течение трех последних дней Сирийская арабская армия наращивала свои силы по южной и юго-восточной осям Идлиба, сообщив о нескольких танках, которые прибывают на помощь.
Напомним, что ранее США перебросили в Сирию 250-300 военнослужащих, бронемашины, тяжелое вооружение и прочую амуницию.
Ранее президент Дональд Трамп назвал главной целью США в Сирии сохранение контроля над нефтью.
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