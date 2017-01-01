Последний Генсек СССР Горбачев в больнице, у него воспаление легких
Генсек СССР, а также первый и последний президент СССР Михаил Горбачев попал в больницу с воспалением легких. По его словам, ему уже значительно лучше, пишут российские СМИ.
Горбачев в больнице находится уже неделю.
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“В течение последней недели мне пришлось находиться в больнице. Но уже подлечили немного. Все идет к преодолению этой неожиданности“, - сказал Горбачев.
2 марта 2019 года Михаилу Горбачеву исполнилось 88 лет.
Горбачев занимал серьезные должности в СССР:
- Генеральный секретарь ЦК КПСС (с 11 марта 1985 — 24 августа 1991 года),
- Председатель Президиума Верховного Совета СССР (с 1 октября 1988 — 25 мая 1989 года),
- Председатель Верховного Совета СССР (с 25 мая 1989 — 15 марта 1990 года),
- Президент СССР (с 15 марта 1990 — 25 декабря 1991 года).
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Правление Михаила Горбачева оценивается неоднозначно, так как на этот период выпали сложные политические и экономические изменения в стране. Это и “Перестройка“, и завершение Холодной войны, и вывод войск из Афганистан, и распад СССР.