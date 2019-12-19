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Путин назвал самые тяжелые события за 20 лет во власти

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Владимир Путин заявил, что самыми тяжелыми были теракты в Беслане и на Дубровке, и добавил, что никогда этого не забудет.
Путин назвал самые тяжелые для него события за 20 лет
Путин назвал самые тяжелые для него события за 20 лет

Президент России Владимир Путин назвал теракты в Беслане и на Дубровке самыми тяжелыми для него событиями за 20 лет во власти. Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг, 19 декабря.

"Самые тяжелые [события] - это крупные теракты. Это Беслан. Никогда этого не забуду. Это теракт на Дубровке", - заявил Путин.

Говоря о вопросах обеспечения безопасности, Путин заявил, что "еще до 2006 года проходили активные боевые действия на Кавказе".

"Боевые! С применением танков, авиации и другой тяжелой техники, вы понимаете", - подчеркнул он, пояснив, почему так остро воспринял вопрос о войне в Чечне на встрече с правозащитниками и свою дискуссию с режиссером Александром Сокуровым.

"Когда кинорежиссер, которого я очень люблю и уважаю, сказал: "Может быть нам переписать все сначала?", я помните, что ответил? Мы переписали один раз в 1917 году. И слова помним, наверное, "мы разрушим до основания все и затем мы свой, мы новый мир построим, кто был никем, тот станет всем". И вот теперь мы пытаемся установить фамилии тех, кто в это поверил, на Бутовском полигоне и на других местах массовых расстрелов. Это очень опасный путь", - сказал Путин.

Российский президент также заявил, что не ему давать оценку тому, какой след оставит в истории его президентство. По его мнению, это дело будущих поколений.

"Это следующее поколение скажет, можно или нет [считать исторической личностью]. Думаю, что для нас, для современников, для меня лично - это не вопрос, на который я должен отвечать", - сказал он.

По словам президента, "люди должны будут в будущем оценить, что сделано было для страны". Он не исключил, что "чего-то не удалось сделать".

"Я думаю, что общественное мнение в этом смысле такой самый лучший показатель и оно даст оценку. Но это в будущем", - заключил он.

Напомним, что Путин на ежегодной пресс-конференции говорил об Украине. В частности, он заявил, что Украина признала и "ЛНР" и "ДНР", а также сказал, что Украина не хочет решать ситуацию на востоке мирным путем.

Донбасс порожняк не гонит. Конференция Путина

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Теги: Путин, Владимир Путин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Via_dolorosa    19.12.2019, 16:06
Оценка:  +1
Via_dolorosa
Не переживай вова, всё это устроил настоящий путен которого уже нет в живых, а тебе как двойнику не должно быть обидно за такое прошлое; ты в это время только в школе кгб учился подражать этому убийце.
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