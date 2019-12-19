Путин назвал самые тяжелые события за 20 лет во власти

Владимир Путин заявил, что самыми тяжелыми были теракты в Беслане и на Дубровке, и добавил, что никогда этого не забудет.

Президент России Владимир Путин назвал теракты в Беслане и на Дубровке самыми тяжелыми для него событиями за 20 лет во власти. Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг, 19 декабря.

"Самые тяжелые [события] - это крупные теракты. Это Беслан. Никогда этого не забуду. Это теракт на Дубровке", - заявил Путин.

Говоря о вопросах обеспечения безопасности, Путин заявил, что "еще до 2006 года проходили активные боевые действия на Кавказе".

"Боевые! С применением танков, авиации и другой тяжелой техники, вы понимаете", - подчеркнул он, пояснив, почему так остро воспринял вопрос о войне в Чечне на встрече с правозащитниками и свою дискуссию с режиссером Александром Сокуровым.

"Когда кинорежиссер, которого я очень люблю и уважаю, сказал: "Может быть нам переписать все сначала?", я помните, что ответил? Мы переписали один раз в 1917 году. И слова помним, наверное, "мы разрушим до основания все и затем мы свой, мы новый мир построим, кто был никем, тот станет всем". И вот теперь мы пытаемся установить фамилии тех, кто в это поверил, на Бутовском полигоне и на других местах массовых расстрелов. Это очень опасный путь", - сказал Путин.

Российский президент также заявил, что не ему давать оценку тому, какой след оставит в истории его президентство. По его мнению, это дело будущих поколений.

"Это следующее поколение скажет, можно или нет [считать исторической личностью]. Думаю, что для нас, для современников, для меня лично - это не вопрос, на который я должен отвечать", - сказал он.

По словам президента, "люди должны будут в будущем оценить, что сделано было для страны". Он не исключил, что "чего-то не удалось сделать".

"Я думаю, что общественное мнение в этом смысле такой самый лучший показатель и оно даст оценку. Но это в будущем", - заключил он.

Напомним, что Путин на ежегодной пресс-конференции говорил об Украине. В частности, он заявил, что Украина признала и "ЛНР" и "ДНР", а также сказал, что Украина не хочет решать ситуацию на востоке мирным путем.

Донбасс порожняк не гонит. Конференция Путина

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet