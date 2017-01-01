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ЕС продлил санкции против России

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Экономические санкции Евросоюза против Российской Федерации продлили еще на шесть месяцев.
ЕС на полгода продлил антироссийские санкции
ЕС на полгода продлил антироссийские санкции
dpa

Послы 28 стран Евросоюза согласовали продление санкций против России до 31 июля 2020 года. Об этом в четверг, 19 декабря, говорится в сообщении Совета ЕС.

Отмечается, что Евросоюз продлил еще на шесть месяцев экономические санкции в отношении России, срок действия которых истекает 31 января 2020 года.

"Совет [ЕС] продлил экономические санкции против России до 31 июля 2020 года", - говорится в заявлении.

Послы 28 стран Евросоюза согласовали продление на полгода санкций против России.

Также сообщалось, что накануне Сенат США принял законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, который включает введение санкций против Северного потока-2

По данным СМИ, что американские санкции смогут лишь затормозить, но не остановить строительство газопровода.

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Теги: Россия, ЕС, санкции, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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