Без СНВ нечем сдерживать гонку вооружений - Путин
Если договор Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-III) не будет подписан, то в мире нечем будет сдерживать гонку вооружений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в четверг, 19 декабря.
По его словам, если не будет СНВ-III, "то не будет вообще ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений". "И это, на мой взгляд, плохо", - добавил президент.
Он отметил, что Москва готова продлить договор в любой момент.
"Вы упомянули одну из тех основ, на которой мы должны строить наши отношения [с США]: это вопросы глобальной безопасности, в том числе СНВ-III. Мы дали наши предложения. Я уже говорил, хочу еще раз повторить: мы вплоть до конца года готовы просто взять и продлить действующее соглашение - СНВ-III. Вот если завтра пришлют нам по почте... или мы готовы подписать и послать в Вашингтон, пусть там поставит свою подпись соответствующий руководитель, в том числе президент. Если они готовы", - сказал Путин.
"Но пока на все наши предложения нет никакого ответа", - добавил он.
Напомним, договор о вооружении обсуждался властями США с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время недавнего визита в Вашингтон.
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