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Без СНВ нечем сдерживать гонку вооружений - Путин

Комментариев: 1
Россия предлагает США продлить договор о контроле за вооружениями без каких-либо условий, напомнил Путин.
Пресс-конференция Путина продолжалась четыре часа
Пресс-конференция Путина продолжалась четыре часа

Если договор Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-III) не будет подписан, то в мире нечем будет сдерживать гонку вооружений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в четверг, 19 декабря.

По его словам, если не будет СНВ-III, "то не будет вообще ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений". "И это, на мой взгляд, плохо", - добавил президент.

Он отметил, что Москва готова продлить договор в любой момент.

"Вы упомянули одну из тех основ, на которой мы должны строить наши отношения [с США]: это вопросы глобальной безопасности, в том числе СНВ-III. Мы дали наши предложения. Я уже говорил, хочу еще раз повторить: мы вплоть до конца года готовы просто взять и продлить действующее соглашение - СНВ-III. Вот если завтра пришлют нам по почте... или мы готовы подписать и послать в Вашингтон, пусть там поставит свою подпись соответствующий руководитель, в том числе президент. Если они готовы", - сказал Путин.

"Но пока на все наши предложения нет никакого ответа", - добавил он.

Напомним, договор о вооружении обсуждался властями США с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время недавнего визита в Вашингтон.

 

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Теги: Россия, США, Путин, гонка вооружений, вооружение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Woodbrother    19.12.2019, 17:07
Оценка:  +2
Woodbrother
Гонка вооружений сдержуется в мире неспособностью россии создавать новые межконтинентальные МБР Промышленность свою они прогадили, спецы поумирали от старости. Вот и все. И самое смешное, что весь мир об этом знает.
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