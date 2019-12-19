Без СНВ нечем сдерживать гонку вооружений - Путин

Если договор Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-III) не будет подписан, то в мире нечем будет сдерживать гонку вооружений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в четверг, 19 декабря.

По его словам, если не будет СНВ-III, "то не будет вообще ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений". "И это, на мой взгляд, плохо", - добавил президент.

Он отметил, что Москва готова продлить договор в любой момент.