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В Москве камеры засняли момент убийства мужчины на улице

Комментариев: 1
Преступник сбежал с места происшествия.
Момент стрельбы зафиксировала камера видеонаблюдения
Момент стрельбы зафиксировала камера видеонаблюдения
скриншот

В столице России Москве неизвестный расстрелял мужчину посреди улицы.

Об этом сообщают в Telegram-канале Life shot.

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Трагедия произошла возле спортклуба на юге Москвы. Мужчина только вышел из здания, а к нему подбежал злоумышленник с пистолетом. Он открыл огонь из оружия и три раза попал в человека, в нижнюю часть туловища.

Преступник сразу сбежал с места происшествия, а пострадавший успел зайти обратно в зал и рухнул на пол. Его всего в крови передали медикам. В сети опубликовали момент стрельбы, который зафиксировала камера видеонаблюдения.

Как сообщалось 1 октября, в Москве у проходной ведомства зарезали полковника.

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Теги: Россия, Москва, убийство
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Комментариев (2)
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Woodbrother    19.12.2019, 17:04
Оценка:  0
Woodbrother
На российские зверолюди мочат друг друга.
ВыВсеВрете+    19.12.2019, 17:40
Оценка:  0
ВыВсеВрете+
А украинские зверолюди мочат друг друга по пьяни, уже и в Польше.
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