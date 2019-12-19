В Москве камеры засняли момент убийства мужчины на улице

Преступник сбежал с места происшествия.

В столице России Москве неизвестный расстрелял мужчину посреди улицы.

Об этом сообщают в Telegram-канале Life shot.

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Трагедия произошла возле спортклуба на юге Москвы. Мужчина только вышел из здания, а к нему подбежал злоумышленник с пистолетом. Он открыл огонь из оружия и три раза попал в человека, в нижнюю часть туловища.

Преступник сразу сбежал с места происшествия, а пострадавший успел зайти обратно в зал и рухнул на пол. Его всего в крови передали медикам. В сети опубликовали момент стрельбы, который зафиксировала камера видеонаблюдения.

Как сообщалось 1 октября, в Москве у проходной ведомства зарезали полковника.

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