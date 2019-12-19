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Путин заявил, что украинскую идентичность придумал польский граф

Комментариев: 8
На ежегодной пресс-конференции президент России рассуждал об украинской идентичности.
На ежегодной пресс-коференции Путин рассуждал про Украину
На ежегодной пресс-коференции Путин рассуждал про Украину

Президент РФ Владимир Путин считает, что украинскую идентичность придумал польский граф Станислав Потоцкий. Этим умозаключением он поделился с журналистами в ходе ежегодной пресс-конференции. 

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“Есть украинская идентичность. Да, она сформирована. Кто был автором? Граф Потоцкий, известный исследователь, ученый и писатель, который впервые заговорил об украинцах как об отдельном этносе. Потом отдельно были другие польские исследования, которые вообще вычеркнули украинцев из числа славян“, 

Путин заявил, что украинскую культуру придумал польский ...
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Справка

Граф Станислав Щенсный Потоцкий (1752 - 14/15 марта 1805) — военный и политический деятель Речи Посполитой из рода Потоцких, хорунжий великий коронный (1774), воевода русский (1782—88), генерал-лейтенант польской армии (1784), генерал коронной артиллерии (1788—92), староста белзский, грубешовский, сокальский, гайсинский и звенигородский. Владелец обширных имений на территории современной Украины, включавших Умань и Тульчин.

Напомним, Путин назвал часть Украины исконно русскими землями.

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Теги: Путин, Потоцкий, Россия, украинская идентичность
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Комментариев (10)
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CasperW    19.12.2019, 17:39
Оценка:  0
CasperW
А че, прикольно. Сегодня мы ухахатываемся с этого маразма. А завтра в рашке это уже будет в учебниках истории. Послезавтра Антибес, Лола, и остальные тролли из фабрики будут рассказывать, что это мы переписываем историю
lenm    19.12.2019, 17:21
Оценка:  +6
lenm
а русских кто и когда придумал. Они даже сейчас не существуют. Смесь мокшан.,угрофинов, мордвы, башкиров, татар и еше с сотню этносов.
ВосставшийИзБана    19.12.2019, 17:24
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Их придумал Сталин.
colavova    19.12.2019, 17:28
Оценка:  +5
colavova
граф толстой, когда лапти плёл)))
ВосставшийИзБана    19.12.2019, 17:34
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Предки Толстого с Черниговщины. Он не мог такого придумать.
ВосставшийИзБана    19.12.2019, 17:21
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Можно в чем угодно убедить
целую страну наверняка,
если дух и разум повредить
с помощью печатного станка.
ВосставшийИзБана    19.12.2019, 17:19
Оценка:  +7
ВосставшийИзБана
А что, уже не Ленин и не австрийский генштаб?
xapi3mat    19.12.2019, 17:16
Оценка:  +6
xapi3mat
И этот "гений" руководствующийся мифами правит страной? браво! но мне не жаль эту страну!
Coюзник    19.12.2019, 17:11
Оценка:  +6
Coюзник
Ах да запорожских казаков придумали поляки ... шо он курил с утра???
Woodbrother    19.12.2019, 17:09
Оценка:  +5
Woodbrother
Тупеют рассиане, причем процесс отупения азиатов происходит стремительно. Это хорошо.
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