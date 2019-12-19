Путин заявил, что украинскую идентичность придумал польский граф

На ежегодной пресс-конференции президент России рассуждал об украинской идентичности.

Президент РФ Владимир Путин считает, что украинскую идентичность придумал польский граф Станислав Потоцкий. Этим умозаключением он поделился с журналистами в ходе ежегодной пресс-конференции.

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“Есть украинская идентичность. Да, она сформирована. Кто был автором? Граф Потоцкий, известный исследователь, ученый и писатель, который впервые заговорил об украинцах как об отдельном этносе. Потом отдельно были другие польские исследования, которые вообще вычеркнули украинцев из числа славян“,

Путин заявил, что украинскую культуру придумал польский ... 0:00 / 01:14

Справка



Граф Станислав Щенсный Потоцкий (1752 - 14/15 марта 1805) — военный и политический деятель Речи Посполитой из рода Потоцких, хорунжий великий коронный (1774), воевода русский (1782—88), генерал-лейтенант польской армии (1784), генерал коронной артиллерии (1788—92), староста белзский, грубешовский, сокальский, гайсинский и звенигородский. Владелец обширных имений на территории современной Украины, включавших Умань и Тульчин.

Напомним, Путин назвал часть Украины исконно русскими землями.

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