"Когда признаете?": Путин уклонился от вопроса о дочерях

Российский лидер не захотел признаваться в том, являются ли его дочерями известные в РФ бизнес-леди Тихонова и Воронцова.

Читай также: Путин назвал самые тяжелые события за 20 лет во власти

Во время большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря, президент Владимир Путин уклонился от ответа на вопрос о его дочерях.

Журналист “Русской службы Би-би-си“ Фарида Рустамова спросила российского лидера о том, готов ли он публично признать родство с Екатериной Тихоновой и Марией Воронцовой, которые по данным многочисленных неофициальных источников являются его дочерями.

Тихонову и Воронцову все чаще показывают по телевизору, они часто появляются на публике, их имена и внешность уже известны всей стране <...> Когда вы уже признаете, что они ваши дети? И когда они станут публичными и открытыми для общества, как дети других мировых лидеров? – поинтересовалась журналистка.

Читай также: Путин об импичменте Трампу: Причины надуманные

При этом она упомянула компании “Инопрактика“ и “Намеко“, которые частично принадлежат Тихоновой и Воронцовой. Однако вместо того, чтобы прямо ответить на вопрос, Путин “зацепился“ за сами компании, упомянутые журналисткой, полностью проигнорировав суть вопроса:

Вы упомянули одну женщину, вторую. Упомянули их личные доли, объем бизнеса. Просто обозначили факт. Когда вы покопаетесь в этом, вы поймете, какой там бизнес, есть ли он там, кому он принадлежит, кто там помогает, - сказал Путин.

Читай также: Путин рассказал, что думает о Зеленском

Российский лидер так и не признал родство с Тихоновой и Воронцовой, вообще никак не обозначив свою связь с ними или отсутствие таковой. Тем не менее, уходя от прямого ответа, Путин продемонстрировал хорошую осведомленность в деятельности двух вышеназванных компаний.

Напомним, Путин рассказал, кого он видит на посту президента РФ после себя. Действующий глава России не исключает, что следующим президентом РФ станет женщина.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.