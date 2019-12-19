В частном поместье Трампа вновь задержали китаянку

Женщину попросили уйти, но вскоре она опять вернулась. Позже оказалось, что она имеет просроченную визу.

В поместье президента США Дональда Трампа во Флориде задержали 56-летнюю китаянку, которая незаконно пробралась на территорию. Это уже вторая китаянка, которую за последний год задерживают в резиденции. Об этом в среду, 18 декабря, сообщило издание Time.

Отмечается, что женщину заметила охрана поместья Мар-а-Лаго и попросила ее уйти. Но непрошеная гостья все равно вернулась, чтобы сделать фотографию. После этого охрана вызвала полицию, и женщину задержали.

Оказалось, что женщина имеет просроченную визу. Китаянку обвинили в бродяжничестве. Во время инцидента президента и его семьи не было в поместье.

Похожий инцидент произошел 30 марта 2019 года. Тогда Чжан Юйцзин проникла на территорию поместья Трампа Мар-а-Лаго в Флориде, обманув охранников. Впоследствии ее задержали спецслужбы США. Во время обыска у нее обнаружили четыре мобильных телефона, ноутбук, внешний жесткий диск, флэш-накопитель, а также два паспорта гражданина КНР. Позже суд приговорил ее к восьми месяцам заключения.

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