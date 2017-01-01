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Михаила Горбачева госпитализировали

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Экс-президент СССР попал в больницу с воспалением легких. По информации СМИ, Горбачев уже чувствует себя лучше.
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев

Бывший президент СССР Михаил Горбачев попал в больницу с воспалением легких. Об этом сообщает Интерфакс.

По информации агентства, Горбачев чувствует себя нормально и его скоро выпишут. По словам иточника, "никаких кризисов или обострений у Горбачева медики не фиксируют".

Между тем в пресс-службе Горбачев-фонда информацию о состоянии здоровья первого президента СССР не комментируют.

Ранее Горбачев не согласен, что "сдал Восточную Европу". Страны региона получили права и свободы, которыми уже довольствовались советские граждане, подчеркнул экс-президент СССР.

Напомним, в 2017 году Горбачев заявил, что современная обстановка в мире имеет признаки новой холодной войны

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Теги: Больница, болезнь, Горбачев, Михаил Горбачев, госпитализация, воспаление легких
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Источник: korrespondent.net

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