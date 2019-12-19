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В Москве перестрелка у здания ФСБ, есть жертвы

Комментариев: 3
Неизвестный с автоматом забаррикадировался в здании и ведет перестрелку с силовиками, погиб работник ГИБДД.

В Москве возле здания ФСБ на Лубянке в четверг, 19 декабря, произошла стрельба, в результате чего погиб сотрудник полиции, сообщает Mash.

"Стрельба на Лубянке продолжается. Мужчина с автоматом забаррикадировался в здании и отстреливается оттуда. Убит один сотрудник ГИБДД, данные о раненых уточняются", - говорится в сообщении.
 
 
 
 
 
"При перестрелке на Лубянке пострадавших забрала случайно проезжавшая мимо «скорая». Ее остановил прохожий. Врачи затащили в машину двоих раненых и одного погибшего сотрудника ДПС", - стало известно позже.
 
Как сообщает Лента.ру со ссылкой на источник в правоохранительных органах, три человека забаррикадировались в одном из помещений.

"Три человека попытались совершить нападение на одно из учреждений, распооженное на улице Кузнецкий Мост, однако им это не удалось. Все трое забаррикадировались в одном из зданий на площади Воровского (расположена на пересечении Большой Лубянки и Кузнецкого Моста), оттуда один из них ведет огонь из автомата Калашникова. Есть информация о трех раненых сотрудниках правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Движение в районе перекрыто, нападавшие заблокированы. По данным разных источников, убиты от одного до трех сотрудников силовых ведомств. 

Накануне в соцсетях сообщалось, что под Киевом обстреляли колонну военных. Пьяный мужчина якобы открыл стрельбу по проезжающим военным автомобилям.

Позже в полиции опровергли эту информацию, заявив о задержании пьяного мужчины, который хаотично стрелял из устройства для отстрела патронов резиновыми пулями.

 

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Теги: Москва, видео, стрельба, перестрелка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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atomov    19.12.2019, 19:01
Оценка:  0
atomov
бандитские разборки, ничего удивительного, фсб - центр бандитизма
ВосставшийИзБана    19.12.2019, 18:07
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Что, началось?
Asmo    19.12.2019, 18:11
Оценка:  +4
Asmo
донецкие в гости заехали )
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