В Москве перестрелка у здания ФСБ, есть жертвы
В Москве возле здания ФСБ на Лубянке в четверг, 19 декабря, произошла стрельба, в результате чего погиб сотрудник полиции, сообщает Mash.
"Три человека попытались совершить нападение на одно из учреждений, распооженное на улице Кузнецкий Мост, однако им это не удалось. Все трое забаррикадировались в одном из зданий на площади Воровского (расположена на пересечении Большой Лубянки и Кузнецкого Моста), оттуда один из них ведет огонь из автомата Калашникова. Есть информация о трех раненых сотрудниках правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
Движение в районе перекрыто, нападавшие заблокированы. По данным разных источников, убиты от одного до трех сотрудников силовых ведомств.
Накануне в соцсетях сообщалось, что под Киевом обстреляли колонну военных. Пьяный мужчина якобы открыл стрельбу по проезжающим военным автомобилям.
Позже в полиции опровергли эту информацию, заявив о задержании пьяного мужчины, который хаотично стрелял из устройства для отстрела патронов резиновыми пулями.
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