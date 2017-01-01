Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нападение на здание ФСБ в Москве: обнародовано видео перестрелки

Комментариев: 0
Неизвестные открыли огонь в здании ФСБ на Любянке в Москве.
Стрельба произошла возле здания ФСБ
Стрельба произошла возле здания ФСБ
tvrain.ru

19 декабря неизвестные открыли огонь на Кузнецком мосту возле здания ФСБ в Москве. По данным российских СМИ, ранения получили двое сотрудников силовых ведомств, убит сотрудник ГИБДД. В городе введен план “Сирена“. 

Читай также: В Москве камеры засняли момент убийства мужчины на улице

Сообщается, что стрельба была открыта открыли в приемной ФСБ. По информации СМИ, один из нападавших убит, второй продолжает отстреливаться.

В соцсетях стали появляться первые видео перестрелки.

Стрельба возле здания ФСБ в Москве
0:00 / 00:25

Стрельба в Москве
0:00 / 00:12

Стрельба возле здания ФСБ
0:00 / 00:38

Напомним, В Москве произошла перестрелка у здания ФСБ, есть жертвы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: ФСБ, Лубянка, стрельба, перестрелка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь