Нападение на здание ФСБ в Москве: обнародовано видео перестрелки

Неизвестные открыли огонь в здании ФСБ на Любянке в Москве.

19 декабря неизвестные открыли огонь на Кузнецком мосту возле здания ФСБ в Москве. По данным российских СМИ, ранения получили двое сотрудников силовых ведомств, убит сотрудник ГИБДД. В городе введен план “Сирена“.

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Сообщается, что стрельба была открыта открыли в приемной ФСБ. По информации СМИ, один из нападавших убит, второй продолжает отстреливаться.

В соцсетях стали появляться первые видео перестрелки.

Стрельба возле здания ФСБ в Москве 0:00 / 00:25

Стрельба в Москве 0:00 / 00:12

Первые кадры нападения с камер наблюдения на Лубянке. Паника у прохожих, водители бросают свои машины и убегают. Сотрудники полиции, прячась за машинами, подтягиваются к месту стрельбы. pic.twitter.com/ntjQk5YxSf — baza (@bazabazon) 19 грудня 2019 р.

Стрельба возле здания ФСБ 0:00 / 00:38

Напомним, В Москве произошла перестрелка у здания ФСБ, есть жертвы.

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