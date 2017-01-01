В Белоруссии заключенного казнили за жестокое убийство

Приговоренный в смертной казни жестоким образом убил двух женщин. Он избивал их руками, резал ножом и наносил удары молотком.

В Белоруссии 17 декабря казнили гражданина Александра Осиповича, признанного виновным в жестоком убийстве двух женщин, пишет в четверг, 19 декабря, Коммерческий курьер.

О приведении смертного приговора в исполнение сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области Ольга Иванова, выступавшая в качестве обвинителя на данном процессе.

По ее словам, после решения Верховного суда по смертному приговору для Осиповича он написал личное ходатайство на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко, но оно было оставлено без удовлетворения.

Верховный суд Белоруссии 14 мая принял решение оставить приговор Могилевского областного суда в отношении Осиповича в силе. В ходе рассмотрения апелляционной жалобы Осипович просил переквалифицировать его дело на статью 143 УК РБ (убийство при превышении пределов необходимой обороны).

Согласно материалам дела, Осипович в ходе ссоры после совместного распития спиртного избил случайных знакомых девушек в квартире своей матери в Бобруйске. Те закрылись в ванной комнате, пытаясь спастись, но мужчина, вооружившись молотком и ножами, ворвался туда. Одной девушке он нанес не менее 77 ударов молотком, ножом и руками по различным частям тела, из них не менее 48 ударов молотком по голове. Второй девушке - не менее 16 ударов ножом и руками по различным частям тела, из них не менее 2 ударов ножом в шею и голову. В результате потерпевшие скончались на месте.

Смертный приговор Осиповичу был вынесен на выездном заседании Могилевского областного суда в Бобруйске 9 января текущего года.

Белоруссия остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговоренных к казни расстреливают.

Родственникам приговоренных, как правило, не сообщают о расстреле и не дают последний раз перед казнью увидеться с осужденными. Тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а места захоронения казненных не раскрываются.

Напомним, суд Пакистана вынес смертный приговор бывшему президенту и военному лидеру страны Первезу Мушаррафу.

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