В Индии задержали тысячи протестующих против закона о гражданстве

Ранее власти запретили протестные мероприятия. Теперь же тысячи нарушивших запрет протестующих задержали.

Правоохранительные органы в Индии задержали тысячи человек за нарушение запрета на протест против закона о гражданстве. Об этом сообщает BBC в четверг, 19 декабря.

"Полиция Индии задержала тысячи людей, нарушивших запрет на акции протеста против спорного нового закона о гражданстве", - говорится в сообщении.

Запрет на акции протеста был введен в некоторых частях Дели, а также в штатах Уттар-Прадеш и Карнатака. Несмотря на это, десятки тысяч людей вышли на улицы в городах Уттар-Прадеш, Бангалор, Гайдарабад, Патни, Чандигарх, Мумбаи, Дели и других.

Mumbai, which can be a very passive city, is seeing a large turnout for the protest against #India new citizenship law. Being held at the same ground where #MahatmaGandhi launched the a movement in 1942 asking the British to Quit India. pic.twitter.com/MdfUsNanRB — Yogita Limaye (@yogital) December 19, 2019

Напомним, 12 декабря стало известно, что в Индии вспыхнули протесты из-за поправок к закону о гражданстве. Поправки, официально вступившие в силу, предусматривают возможность упрощенного получения индийского гражданства немусульманам из соседних стран Южной Азии: Афганистана, Пакистана и Бангладеш – если те столкнулись с притеснениями на родине.

Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетает часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов страны, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.

В городе Калькутта индийского штата Западная Бенгалия полиция сообщила о двоих погибших в результате огнестрельных ранений, 25 раненых протестующих и 50 травмированных полицейских. Еще 85 демонстрантов были арестованы и тысячи задержаны.

