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В Индии задержали тысячи протестующих против закона о гражданстве

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Ранее власти запретили протестные мероприятия. Теперь же тысячи нарушивших запрет протестующих задержали.
В Индии тысячи задержанных за нарушение запрета на протесты
В Индии тысячи задержанных за нарушение запрета на протесты

Правоохранительные органы в Индии задержали тысячи человек за нарушение запрета на протест против закона о гражданстве. Об этом сообщает BBC в четверг, 19 декабря.

"Полиция Индии задержала тысячи людей, нарушивших запрет на акции протеста против спорного нового закона о гражданстве", - говорится в сообщении.

Запрет на акции протеста был введен в некоторых частях Дели, а также в штатах Уттар-Прадеш и Карнатака. Несмотря на это, десятки тысяч людей вышли на улицы в городах Уттар-Прадеш, Бангалор, Гайдарабад, Патни, Чандигарх, Мумбаи, Дели и других.

Напомним, 12 декабря стало известно, что в Индии вспыхнули протесты из-за поправок к закону о гражданстве. Поправки, официально вступившие в силу, предусматривают возможность упрощенного получения индийского гражданства немусульманам из соседних стран Южной Азии: Афганистана, Пакистана и Бангладеш – если те столкнулись с притеснениями на родине.

Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетает часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов страны, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.

В городе Калькутта индийского штата Западная Бенгалия полиция сообщила о двоих погибших в результате огнестрельных ранений, 25 раненых протестующих и 50 травмированных полицейских. Еще 85 демонстрантов были арестованы и тысячи задержаны.

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Теги: Индия, протесты, протест, задержание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Spellpusha    19.12.2019, 19:09
Оценка:  0
Spellpusha
Индийские фашисты? Приветствую. Нах-у-й ссаных коммуняк. Присмотритесь на фото видно в толпе коммунистическое знамя. Грязные лживые коммунистические свинособаки должны сдохнуть все до единого.
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