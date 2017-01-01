Стрельба у здания ФСБ в Москве: стали известны подробности

В спецслужбе отрицают данные о том, что нападавших было трое. Сообщается об одном погибшем сотруднике и нейтрализации нападавшего.

Мужчина, который устроил стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, действовал в одиночку, проникновения вздание ведомства не было. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ФСБ.

"Нападавший был один", - сказали в службе.

Там также опровергли сообщение некоторых СМИ, что открывших стрельбу было трое, и сообщили, что проникновения в здание ФСБ на Лубянке не было.

Интерфакс со ссылкой на ФСБ сообщает, что нападавший нейтрализован, его личность устанавливается.

Также в ФСБ сообщили, что один их сотрудник погиб в результате стрельбы.

"Один сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы в центре Москвы", - сказали в спецслужбе.

А в российском Минздраве заявили, что пять человек пострадали в результате стрельбы на Лубянке.

"Медицинская помощь оказывается пяти пострадавшим", - сказали в министерстве.

Тем временем Коммерсант со ссылкой на источник в ФСБ сообщает о том, что на месте стрельбы обнаружено взрывное устройство.

"Пустили робота. Взрывотехники работают", - сказал источник издания.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в районе Лубянки в центре Москвы возле здания ФСБ.

Накануне в соцсетях сообщалось, что под Киевом обстреляли колонну военных. Пьяный мужчина якобы открыл стрельбу по проезжающим военным автомобилям.

Позже в полиции опровергли эту информацию, заявив о задержании пьяного мужчины, который хаотично стрелял из устройства для отстрела патронов резиновыми пулями.

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