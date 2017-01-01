Стрельба у здания ФСБ в Москве: стали известны подробности
Мужчина, который устроил стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, действовал в одиночку, проникновения вздание ведомства не было. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ФСБ.
"Нападавший был один", - сказали в службе.
Там также опровергли сообщение некоторых СМИ, что открывших стрельбу было трое, и сообщили, что проникновения в здание ФСБ на Лубянке не было.
Интерфакс со ссылкой на ФСБ сообщает, что нападавший нейтрализован, его личность устанавливается.
Также в ФСБ сообщили, что один их сотрудник погиб в результате стрельбы.
"Один сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы в центре Москвы", - сказали в спецслужбе.
А в российском Минздраве заявили, что пять человек пострадали в результате стрельбы на Лубянке.
"Медицинская помощь оказывается пяти пострадавшим", - сказали в министерстве.
Тем временем Коммерсант со ссылкой на источник в ФСБ сообщает о том, что на месте стрельбы обнаружено взрывное устройство.
"Пустили робота. Взрывотехники работают", - сказал источник издания.
Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в районе Лубянки в центре Москвы возле здания ФСБ.
Накануне в соцсетях сообщалось, что под Киевом обстреляли колонну военных. Пьяный мужчина якобы открыл стрельбу по проезжающим военным автомобилям.
Позже в полиции опровергли эту информацию, заявив о задержании пьяного мужчины, который хаотично стрелял из устройства для отстрела патронов резиновыми пулями.
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