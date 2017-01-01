Угрожавший Грете Тунберг мужчина получил условный срок

За угрозы в адрес экоактивистки и ее матери шведа приговорили к условному сроку и 200 часам общественных работ.



Мужчину, угрожавшего шведской экоактивистке Грете Тунберг и ее матери, оперной певице Малене Эрнман, приговорили к условному сроку и 200 часам общественных работ, сообщает Katrineholms-Kuriren 19 декабря.

Отмечается, что мужчина в возрасте около 40 лет угрожал убить Эрнман, если ее дочь не заявит публично о том, что полеты на самолетах не вредят климату.

Во время заседания суда в Стокгольме обвиняемый заявил, что, по его мнению, Тунберг слишком часто упоминается в СМИ.

Напомним, Грета Тунберг считает своей миссией борьбу с изменениями климата. На саммите ООН в Нью-Йорке она заявила мировым лидерам, что они пустыми обещаниями отняли у нее мечты и детство. Американский журнал Time признал экоактивистку Человеком года.

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