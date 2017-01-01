Трамп рассказал, кто будет защищать его на процессе по импичменту

Представлять американского президента на процессе по его импичменту в Сенате будет юрисконсульт Белого дома.



Адвокат Пэт Чиполлоне будет представлять интересы президента США Дональда Трампа на процессе по импичменту, сообщают американские СМИ.

"Судя по всему, да", - ответил американский лидер на вопрос журналистов, уточнив, что с ним будут еще несколько юристов.

Ранее Чиполлоне отправил письмо главе комитета Палаты представителей по судебным вопросам Джеррольду Надлеру, в котором сообщил, что Трамп отказывается участвовать в слушаниях по импичменту.

Напомним, накануне Палата представителей утвердила обвинительное заключение в отношении Трампа в рамках процедуры импичмента.

Президента США официально обвинили по двум статьям в рамках импичмента: в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

Поводом для разбирательств стала информация о том, что американский лидер оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении сына Джо Байдена в обмен на разморозку военной помощи.

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