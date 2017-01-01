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Трамп рассказал, кто будет защищать его на процессе по импичменту

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Представлять американского президента на процессе по его импичменту в Сенате будет юрисконсульт Белого дома.
Импичмент Дональда Трампа вышел на финальную стадию
Импичмент Дональда Трампа вышел на финальную стадию


Адвокат Пэт Чиполлоне будет представлять интересы президента США Дональда Трампа на процессе по импичменту, сообщают американские СМИ.

"Судя по всему, да", - ответил американский лидер на вопрос журналистов, уточнив, что с ним будут еще несколько юристов.

Ранее Чиполлоне отправил письмо главе комитета Палаты представителей по судебным вопросам Джеррольду Надлеру, в котором сообщил, что Трамп отказывается участвовать в слушаниях по импичменту.

Напомним, накануне Палата представителей утвердила обвинительное заключение в отношении Трампа в рамках процедуры импичмента.

Президента США официально обвинили по двум статьям в рамках импичмента: в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

Поводом для разбирательств стала информация о том, что американский лидер оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении сына Джо Байдена в обмен на разморозку военной помощи.

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Теги: Импичмент Президента, Трамп, Дональд Трамп, импичмент
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Источник: korrespondent.net

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