В Беларуси казнили мужчину за убийство двух женщин

Мужчина был приговорен к высшей мере наказания за убийство двух женщин 26 и 27 лет, которое он совершил особой жестокостью.

В Беларуси вынесли смертный приговор за двойное убийство Getty Images



В Беларуси приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Осиповича, осужденного за убийство двух девушек, сообщают местные СМИ.



Отмечается, что приговор был приведен в исполнение 17 декабря.



Осипович совершил свое преступление в 2018 году: одну из своих жертв он забил молотком, другой нанес множественные ножевые ранения.



После вынесения приговора мужчина обращался с ходатайством о помиловании к президенту страны, но эта просьба была оставлена без удовлетворения.

Напомним, в ноябре 2018 года в Беларуси казнили двух мужчин-фигурантов дела о "черных риелторах". Их признали виновными в убийстве шести человек. Беларусь - единственная в Европе страна, где сохраняется смертная казнь. В соответствии с Конституцией смертная казнь применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда о смертной казни приводится в исполнение через расстрел.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet