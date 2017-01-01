Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Беларуси казнили мужчину за убийство двух женщин

Комментариев: 0
Мужчина был приговорен к высшей мере наказания за убийство двух женщин 26 и 27 лет, которое он совершил особой жестокостью.
В Беларуси вынесли смертный приговор за двойное убийство
В Беларуси вынесли смертный приговор за двойное убийство
Getty Images

В Беларуси приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Осиповича, осужденного за убийство двух девушек, сообщают местные СМИ.
 
Отмечается, что приговор был приведен в исполнение 17 декабря.
 
Осипович совершил свое преступление в 2018 году: одну из своих жертв он забил молотком, другой нанес множественные ножевые ранения.
 
После вынесения приговора мужчина обращался с ходатайством о помиловании к президенту страны, но эта просьба была оставлена без удовлетворения.

Напомним, в ноябре 2018 года в Беларуси казнили двух мужчин-фигурантов дела о "черных риелторах". Их признали виновными в убийстве шести человек.

Беларусь - единственная в Европе страна, где сохраняется смертная казнь. В соответствии с Конституцией смертная казнь применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда о смертной казни приводится в исполнение через расстрел.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Беларусь, казнь, убийство, смертная казнь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь