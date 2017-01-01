Взрыв прогремел в жилом доме в Филадельфии: есть жертвы
По предварительной информации, причиной взрыва могла стать утечка газа. Под обломками могут находиться люди.
Взрыв прогремел в жилом доме в южной части американского города Филадельфия (штат Пенсильвания). Инцидент унес жизни двух человек, сообщает телеканал NBC.
Отмечается, что число жертв может вырасти.
В результате взрыва серьезно повреждены три жилых дома. Под обломками могут находиться жильцы. На месте трагедии возник пожар.
По предварительной информации, причиной взрыва могла стать утечка газа.
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Напомним, ранее в результате взрыва в жилом доме в Германии один человек погиб, 25 получили ранения.
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