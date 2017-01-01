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Взрыв прогремел в жилом доме в Филадельфии: есть жертвы

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По предварительной информации, причиной взрыва могла стать утечка газа. Под обломками могут находиться люди.
В США в жилом доме прогремел взрыв
В США в жилом доме прогремел взрыв
foxnews.com (архивное фото)


Взрыв прогремел в жилом доме в южной части американского города Филадельфия (штат Пенсильвания). Инцидент унес жизни двух человек, сообщает телеканал NBC.

Отмечается, что число жертв может вырасти.

В результате взрыва серьезно повреждены три жилых дома. Под обломками могут находиться жильцы. На месте трагедии возник пожар.

По предварительной информации, причиной взрыва могла стать утечка газа.

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Напомним, ранее в результате взрыва в жилом доме в Германии один человек погиб, 25 получили ранения.

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Теги: США, дом, взрыв, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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