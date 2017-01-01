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Сенат США принял бюджет на 2020 год

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Принят пакет законопроектов о финансировании работы правительства в 2020 году в размере около 1,4 трлн долларов.
Сенат США одобрил бюджет на 2020 год
Сенат США одобрил бюджет на 2020 год
Getty Images

Сенат США принял второй пакет законопроектов о федеральном бюджете на 2020 финансовый год, сообщает Reuters
 
Первый пакет был одобрен накануне, 19 декабря. Общий объем расходов бюджета превышает 1,4 трлн долларов. Теперь документы должен подписать президент США Дональд Трамп.
 
Напомним, оборонный бюджет США на следующий год составит 738 млрд долларов. На его согласование у демократов и республиканцев ушло около трех месяцев.

В законопроекте об оборонном бюджете предусмотрены санкции против газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток. На военную помощь Украине будет выделено 300 миллионов долларов.

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Теги: бюджет, США, Госбюджет
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Источник: korrespondent.net

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