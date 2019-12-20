В США джип на огромной скорости протаранил аэропорт
Автомобиль пробил стену главного терминала аэропорта и врезался в стойку оформления проката автомобилей.
Во Флориде мужчина за рулем джипа на огромной скорости пробил стену главного терминала аэропорта Сарасота-Брадентон, после чего врезался в стойку оформления проката автомобилей, сообщает Herald Tribune.
У водителя зафиксированы серьезные травмы. Его госпитализировали. В результате инцидента никто другой больше не пострадал.
Предполагается, что 40-летний водитель мог быть под воздействием наркотиков.
По имеющейся информации, мужчина ранее уже привлекался к ответственности за незаконное ношение огнестрельного оружия, избиение полицейского, сопротивление при аресте, а также хранение наркотиков.
В Киеве автомобиль влетел в троллейбус
Напомним, в ноябре пассажирский поезд врезался в автомобиль во Флориде, в результате три человека погибли.
В Киеве автомобиль влетел в троллейбус
Напомним, в ноябре пассажирский поезд врезался в автомобиль во Флориде, в результате три человека погибли.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент