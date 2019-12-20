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В США джип на огромной скорости протаранил аэропорт

Комментариев: 1
Автомобиль пробил стену главного терминала аэропорта и врезался в стойку оформления проката автомобилей.

Во Флориде мужчина за рулем джипа на огромной скорости пробил стену главного терминала аэропорта Сарасота-Брадентон, после чего врезался в стойку оформления проката автомобилей, сообщает Herald Tribune.
 
У водителя зафиксированы серьезные травмы. Его госпитализировали. В результате инцидента никто другой больше не пострадал.
 
Предполагается, что 40-летний водитель мог быть под воздействием наркотиков.
 
По имеющейся информации, мужчина ранее уже привлекался к ответственности за незаконное ношение огнестрельного оружия, избиение полицейского, сопротивление при аресте, а также хранение наркотиков. 



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Напомним, в ноябре пассажирский поезд врезался в автомобиль во Флориде, в результате три человека погибли.

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Теги: США, видео, аэропорт, автомобиль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    20.12.2019, 07:07
Оценка:  +2
Колишній-східняк
В сорок років і такий букет правопорушень. Вміють же люди влаштувати собі життя .
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