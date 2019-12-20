В США джип на огромной скорости протаранил аэропорт

Автомобиль пробил стену главного терминала аэропорта и врезался в стойку оформления проката автомобилей.



Во Флориде мужчина за рулем джипа на огромной скорости пробил стену главного терминала аэропорта Сарасота-Брадентон, после чего врезался в стойку оформления проката автомобилей, сообщает Во Флориде мужчина за рулем джипа на огромной скорости пробил стену главного терминала аэропорта Сарасота-Брадентон, после чего врезался в стойку оформления проката автомобилей, сообщает Herald Tribune

У водителя зафиксированы серьезные травмы. Его госпитализировали. В результате инцидента никто другой больше не пострадал.

Предполагается, что 40-летний водитель мог быть под воздействием наркотиков.









В Киеве автомобиль влетел в троллейбус



Напомним, в ноябре пассажирский поезд По имеющейся информации, мужчина ранее уже привлекался к ответственности за незаконное ношение огнестрельного оружия, избиение полицейского, сопротивление при аресте, а также хранение наркотиков.Напомним, в ноябре пассажирский поезд врезался в автомобиль во Флориде, в результате три человека погибли.

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