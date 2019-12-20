44% американцев одобрили импичмент Трампу – опрос

Почти половина американцев одобрили решение Палаты представителей США, проголосовавшей за импичмент президента.



44% американцев одобрили решение Палаты представителей США об объявлении импичмента президенту Дональду Трампу. Не поддержали решение законодателей 41% участников опроса, проведенного агентством Reuters и компанией Ipsos.

Палата представителей обвинила Трампа в злоупотреблении властью и воспрепятствовании деятельности Конгресса. С первым обвинением согласились 53% респондентов, со вторым –51%.

Около 42% опрошенных (большинство из них – демократы) считают, что Конгресс должен отстранить президента от должности. Еще 17% заявили, что Трампу нужно объявить выговор. 29% сказали, что все обвинения с президента необходимо снять.

Говоря о последствиях решения Палаты представителей, 26% респондентов сказали, что стали больше поддерживать президента США. 20% опрошенных меньше поддерживают Трампа. Еще 48% заявили, что объявление импичмента президенту не изменило их отношения к нему.

Напомним, 18 декабря Палата представителей утвердила обвинительное заключение в отношении Трампа в рамках процедуры импичмента.

Президента США официально обвинили по двум статьям в рамках импичмента: в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

Поводом для разбирательств стала информация о том, что американский лидер оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении сына Джо Байдена в обмен на разморозку военной помощи.

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