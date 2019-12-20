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44% американцев одобрили импичмент Трампу – опрос

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Почти половина американцев одобрили решение Палаты представителей США, проголосовавшей за импичмент президента.
44% американцев одобрили импичмент Трампу – опрос


44% американцев одобрили решение Палаты представителей США об объявлении импичмента президенту Дональду Трампу. Не поддержали решение законодателей 41% участников опроса, проведенного агентством Reuters и компанией Ipsos.

Палата представителей обвинила Трампа в злоупотреблении властью и воспрепятствовании деятельности Конгресса. С первым обвинением согласились 53% респондентов, со вторым –51%.

Около 42% опрошенных (большинство из них – демократы) считают, что Конгресс должен отстранить президента от должности. Еще 17% заявили, что Трампу нужно объявить выговор. 29% сказали, что все обвинения с президента необходимо снять.

Говоря о последствиях решения Палаты представителей, 26% респондентов сказали, что стали больше поддерживать президента США. 20% опрошенных меньше поддерживают Трампа. Еще 48% заявили, что объявление импичмента президенту не изменило их отношения к нему.

Напомним, 18 декабря Палата представителей утвердила обвинительное заключение в отношении Трампа в рамках процедуры импичмента.

Президента США официально обвинили по двум статьям в рамках импичмента: в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

Поводом для разбирательств стала информация о том, что американский лидер оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении сына Джо Байдена в обмен на разморозку военной помощи.

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Теги: Импичмент Президента, опрос, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Мыкола    20.12.2019, 07:08
Оценка:  -2
Мыкола
Трамп прекрасно понимает, что вся эта суета дерьмократов -это ничего более , чем злость от проигранных прошлых выборов. Конгресс, в котором республиканцы имеют большинство, никогда не обьявит ему импичмент. Только я вот не понимаю, что так бигмир этим интересуется? Порох приказал?
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