В ухе мужчины застрял живой краб
В Абу-Даби живой краб "поселился" в ухе мужчины. Об этом пишет издание Gulf News.
По словам экспата, он был на пляже, когда почувствовал, что что-то попало ему в ухо. Мужчина не мог подумать, что это живое существо, поэтому не придал этому особого значения.
Когда неприятные ощущения спустя несколько часов превратились в боль, мужчине пришлось обратиться в больницу. Врачи обнаружили, что в ухе находится живой краб.
Краба удалили живым в ходе эндоскопической операции. Слух мужчины не пострадал.
Ранее сообщалось, что мужчина жил с живым 7-сантиметровым червем в глазу. Также Корреспондент писал о том, что австралиец 18 лет жил с капсулой марихуаны в носу.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet