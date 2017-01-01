В ухе мужчины застрял живой краб

Житель ОАЭ отдыхал на пляже, когда почувствовал, что в его ухо что-то попало.

В Абу-Даби живой краб "поселился" в ухе мужчины. Об этом пишет издание Gulf News.

По словам экспата, он был на пляже, когда почувствовал, что что-то попало ему в ухо. Мужчина не мог подумать, что это живое существо, поэтому не придал этому особого значения.

Когда неприятные ощущения спустя несколько часов превратились в боль, мужчине пришлось обратиться в больницу. Врачи обнаружили, что в ухе находится живой краб.

Специалисты отметили, что членистоногому едва хватало места в распухшем слуховом проходе.

Краба удалили живым в ходе эндоскопической операции. Слух мужчины не пострадал.

Ранее сообщалось, что мужчина жил с живым 7-сантиметровым червем в глазу. Также Корреспондент писал о том, что австралиец 18 лет жил с капсулой марихуаны в носу.

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