В Бельгии пять заключенных совершили побег из тюрьмы

Одним из беглецов является Валид Секкаки – младший брат известного в Бельгии "короля беглецов" Ашрафа Секкаки.

Вечером в четверг в бельгийской провинции Антверпен из тюрьмы в городе Тюрнхаут сбежали пять заключенных. Об этом сообщает Der Standaard в пятницу, 20 декабря.

Предполагается, что мужчины смогли подняться на пятиметровую стену тюрьмы около 20:00 во время вечерней прогулки. После этого они сели в машину, которая ждала их на улице.

Беглецы имеют серьезные судимости, в том числе и за насильственные преступления. Одним из них является Валид Секкаки – младший брат известного в Бельгии "короля беглецов" Ашрафа Секкаки. Ему также удалось бежать из тюрьмы Тюрнхаут в 2003 году, а десять лет назад он покинул страну, сбежав из тюрьмы в Брюгге на угнанном вертолете.

Валид Секкаки ожидал экстрадиции в Марокко с ноября 2017 года в тюрьме Тюрнхаута. Он является подозреваемым по делу о незаконной продаже наркотиков. Его брат Ашраф находится в тюрьме в Марокко.

Бельгийские власти проводят масштабную операцию по поиску беглецов, задействованы наземные патрули и вертолеты.

Издание Le Soir сообщило, что трех беглецов удалось задержать. Но официально эта информация пока не подтверждена.

Напомним, за 11 месяцев 2019 года в Украине из тюрем сбежали 19 осужденных. Последний случай произошел в декабре в Житомирской области. Тогда сбежали двое заключенных, но через несколько дней их поймали.

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