В Турции проходит масштабная спецоперация по задержанию террористов

Антитеррористическая операция проходит на юго-востоке страны, в ней участвуют более 2 тысяч правоохранителей.

На юго-востоке Турции в провинциях Ширнак и Хаккари начались девятый и десятый этапы антитеррористической операции Kiran, где участвуют почти 2 тысячи правоохранителей, сообщается на сайте МИДа страны.

"В девятом этапе антитеррористической операции Kiran, которая проходит в провинции Ширнак задействовано 1260 жандармов, полицейских и вооруженных добровольцев, в десятом этапе, который проходит в Хаккари - 730 правоохранителей", - отметили говорится в сообщении.

Операция Kiran началась на востоке и юго-востоке Турции 17 августа. В ней кроме подразделений правоохранительных органов и добровольцев было задействовано военная авиация. В Ширнак действуют 84 оперативные группы, в Хаккари - 48.

Нынешние этапы антитеррористической операции направлены на то, чтобы не допустить перемещения боевиков РПК на т. н. зимние базы.

В процессе освобождения страны от террористов недавно Турция депортировала во Францию 11 боевиков ИГИЛ.

Еще ранее из Турции депортировали 59 человек, которых признали террористами, сообщил заместитель министр внутренних дел страны Исмаил Чатакли.

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