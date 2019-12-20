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Американец сядет на 16 лет за то, что сжег флаг ЛГБТ

Комментариев: 1
За кражу и поджог баннера ЛГБТ мужчину приговорили к длительному тюремному заключению. Его признали виновным в преступлении на почве ненависти.
Мужчина в содеянном признался полиции
Мужчина в содеянном признался полиции
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Житель американского штата Айова Адольфо Мартинес был приговорен к суровому тюремному сроку - 16 лет - за то, что он украл, а потом сжег флаг ЛГБТ, пишет Des Moines Register.

30-летний мужчина летом этого года похитил со здания Объединенной церкви Христа Эймса флаг ЛГБТ. Позже Мартинес его сжег. В содеянном он признался правоохранителям.

Американца признали виновным в преступлении на почве ненависти, оскорблении третьей степени и безответственном использовании огня.

Ранее мы писали, что ветерана АТО, который ранее признался в нетрадиционной сексуальной ориентации, избили неизвестные возле его дома.

Также напомним, что в Польше на Марше равенства полиция применила водомет и газ.

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Теги: США, суд, тюрьма, флаг, ЛГБТ, поджог
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Крым-Украина    20.12.2019, 14:48
Оценка:  +2
Крым-Украина
Значит ,разрешено сжигать флаг страны, а за флаг разврата садят в тюрьму. Мир совсем перевернулся. Сейчас , миром правит Дьявол и его Слуги, потому что люди отвернулись от Бога.
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