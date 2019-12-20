Американец сядет на 16 лет за то, что сжег флаг ЛГБТ

За кражу и поджог баннера ЛГБТ мужчину приговорили к длительному тюремному заключению. Его признали виновным в преступлении на почве ненависти.

Житель американского штата Айова Адольфо Мартинес был приговорен к суровому тюремному сроку - 16 лет - за то, что он украл, а потом сжег флаг ЛГБТ, пишет Des Moines Register.

30-летний мужчина летом этого года похитил со здания Объединенной церкви Христа Эймса флаг ЛГБТ. Позже Мартинес его сжег. В содеянном он признался правоохранителям.

Американца признали виновным в преступлении на почве ненависти, оскорблении третьей степени и безответственном использовании огня.

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