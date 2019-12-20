Мать "любянского стрелка": Он ненавидел этих КГБшников

Российские журналисты поговорили с матерью Минюрова.

Российские журналисты пообщались с матерью стрелка, открывшего огонь по зданию ФСБ в Москве вечером 19 декабря. Женщина рассказала, что Минюров работал охранником в частных фирмах и ненавидел “КГБшников“.

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“Он просто ненавидел этих КГБшников. Он сам мне это говорил. Почему? Я не знаю, он мне не объяснял“, - приводят слова матери журналисты.



По словам матери, у Минюрова не было друзей, не было женщины. Он вел замкнутый образ жизни, особо ни с кем не контактировал. Около четырех дет он активно увлекался стрельбой.



При этом, сообщается, что Минюров работал охранником в структурах, связанных с российскими спецслужбами. К примеру, раньше он работал в ЧОП “Вымпел-Резерв“, а руководителями этого ЧОПа являются руководителям Ассоциации ветеранов и сотрудников разведки специального назначения “Вымпел-Союз“.

Напомним, 19 лекабря мужчина открыл огонь в здании ФСБ на Любянке в Москве.

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