Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Мать "любянского стрелка": Он ненавидел этих КГБшников

Комментариев: 0
Российские журналисты поговорили с матерью Минюрова.
Минюров открыл огонь по зданию ФСБ из карабина "Сайга"
Минюров открыл огонь по зданию ФСБ из карабина "Сайга"
скриншот

Российские журналисты пообщались с матерью стрелка, открывшего огонь по зданию ФСБ в Москве вечером 19 декабря. Женщина рассказала, что Минюров работал охранником в частных фирмах и ненавидел “КГБшников“. 

Читай также: Нападение на здание ФСБ в Москве: обнародовано видео перестрелки

“Он просто ненавидел этих КГБшников. Он сам мне это говорил. Почему? Я не знаю, он мне не объяснял“, - приводят слова матери журналисты. 

По словам матери, у Минюрова не было друзей, не было женщины. Он вел замкнутый образ жизни, особо ни с кем не контактировал. Около четырех дет он активно увлекался стрельбой.

При этом, сообщается, что Минюров работал охранником в структурах, связанных с российскими спецслужбами. К примеру, раньше он работал в ЧОП “Вымпел-Резерв“, а руководителями этого ЧОПа являются руководителям Ассоциации ветеранов и сотрудников разведки специального назначения “Вымпел-Союз“.

Напомним, 19 лекабря мужчина открыл огонь в здании ФСБ на Любянке в Москве.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
G10    20.12.2019, 16:27
Оценка:  0
G10
"лЮбянского стрелка", "Около четырех деТ", "на ЛЮбянке" тупые журналюги БеМе, пишите по правилам русского языка!
SEMPENTY    20.12.2019, 16:26
Оценка:  0
SEMPENTY
Ну ненавидел он КГБ шников.... а кто их любит?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь