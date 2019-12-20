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Мать "лубянского стрелка": Он ненавидел этих КГБшников

Комментариев: 10
Российские журналисты поговорили с матерью Минюрова.
Минюров открыл огонь по зданию ФСБ из карабина "Сайга"
Минюров открыл огонь по зданию ФСБ из карабина "Сайга"
скриншот

Российские журналисты пообщались с матерью стрелка, открывшего огонь по зданию ФСБ в Москве вечером 19 декабря. Женщина рассказала, что Минюров работал охранником в частных фирмах и ненавидел “КГБшников“. 

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“Он просто ненавидел этих КГБшников. Он сам мне это говорил. Почему? Я не знаю, он мне не объяснял“, - приводят слова матери журналисты. 

По словам матери, у Минюрова не было друзей, не было женщины. Он вел замкнутый образ жизни, особо ни с кем не контактировал. Около четырех лет он активно увлекался стрельбой.

При этом, сообщается, что Минюров работал охранником в структурах, связанных с российскими спецслужбами. К примеру, раньше он работал в ЧОП “Вымпел-Резерв“, а руководителями этого ЧОПа являются руководителям Ассоциации ветеранов и сотрудников разведки специального назначения “Вымпел-Союз“.

Напомним, 19 лекабря мужчина открыл огонь в здании ФСБ на Любянке в Москве.

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Комментариев (10)
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Путин_xyйло    20.12.2019, 17:44
Оценка:  +3
Путин_xyйло
Дивно почему ненавидел, они же все душки(НЕТ)!
WTF2wtf    20.12.2019, 17:40
Оценка:  +4
WTF2wtf
Пишут, что это он с праздником так поздравил - 19 декабря там день контрразведки, 20 декабря день органов госбезопасности
Путин_xyйло    20.12.2019, 17:43
Оценка:  +4
Путин_xyйло
Оригинально поздравил!
WTF2wtf    20.12.2019, 17:43
Оценка:  +3
WTF2wtf
и еще чужая цитата:
"в центре Москвы, на Лубянке, в одном из самых охраняемых мест России стрелок-одиночка около часа сопротивлялся всем силам правопорядка. Немолодой очкарик против грозных ФСБ и ФСО"
Путин_xyйло    20.12.2019, 17:45
Оценка:  +3
Путин_xyйло
У них все же "праздник" был.
Схiдный_бiдняк    20.12.2019, 16:46
Оценка:  -2
Схiдный_бiдняк
не пил, не курил, бабы не было. Я понял надо остерегаться таких людей)
G10    20.12.2019, 16:27
Оценка:  -3
G10
"лЮбянского стрелка", "Около четырех деТ", "на ЛЮбянке" тупые журналюги БеМе, пишите по правилам русского языка!
Путин_xyйло    20.12.2019, 17:42
Оценка:  +4
Путин_xyйло
А когда кацапы косящие под украинцев коверкают украинский - то норм?
SEMPENTY    20.12.2019, 16:26
Оценка:  +6
SEMPENTY
Ну ненавидел он КГБ шников.... а кто их любит?
РАЗГЕЛЬДЯЙ    20.12.2019, 16:58
Оценка:  +3
РАЗГЕЛЬДЯЙ
КГБ ешник КГБ ешника любит, ночью в здании главного управлкния ФСБ)))
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