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ЕС выделит еще восемь миллионов евро на Донбасс

Комментариев: 1
В общем за весь 2019 год сумма помощи от Евросоюза для Украины составила 23 миллиона евро.
Всего за год ЕС выделил 23 млн евро
Всего за год ЕС выделил 23 млн евро
 
Украина получит 8 миллионов евро от Еврокомиссии на помощь пострадавшим вследствие конфликта на Донбассе, сообщается на сайте ЕК в пятницу, 20 декабря.
 
"Более пяти лет продолжающегося конфликта изнурили возможности людей заботиться о своих основных потребностях. ЕС продолжает помогать наиболее уязвимым людям по обе стороны контактной линии. Это финансирование поможет им выдержать суровые зимние условия", - цитируют комиссара ЕС по управлению кризисными ситуациями Янежа Ленарчича.
 
Эти деньги пойдут в первую очередь для тех, кто живет вдоль контактной линии, по обе ее стороны. Людям предоставят обогрев и доступ к воде.
 
"Это также поможет отремонтировать медицинские заведения и школы, поврежденные во время военных действий, упростить доступ к медицинским услугам и поставки медицинского оборудования и лекарств", - говорится в сообщении.
 
Таким образом, объем средств, предоставленных ЕС на гуманитарную помощь Украине в 2019 году, достиг 23 млн евро.
 
Как сообщалось, в Конгрессе США поддержали выделение Украине почти 700 млн долларов помощи.
 
Напомним, Германия предоставила Украине помощь на 1,2 млрд евро и продолжит поддерживать в будущем Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. 

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Теги: помощь, донбасс, финансирование, Еврокомиссия, переселенцы из зоны АТО
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
COZEL    20.12.2019, 16:47
Оценка:  -1
COZEL
СПИ-ЗДЯТ УСЕ, КАК И РАНЬШЕ )))))))
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