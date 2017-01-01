Четыре человека погибли из-за шторма на западе Европы

Шторм обрушился на Португалию и Испанию. Из-за дождей начались наводнения, а порывы ветра валят деревья.

В Испании и Португалии продолжает бушевать шторм Эльза. Об этом сообщает El Pais в пятницу, 20 декабря.

Порывы ветра достигают 130 километров в час, а дожди вызвали наводнения в ряде регионов.

В провинции Астурия в Испании накануне погиб человек, которого накрыло потоком из грязи и камней. Еще один человек погиб в провинции Галисия - его накрыло обломками в результате обвала стены в парке Санто Доминго де Бонаваль в городе Сантьяго-де-Компостела. В провинции Уэльва в одном из городов уровень воды во время наводнения достиг полутора метров. Спасатели провели ряд операций по спасению людей, оказавшихся в ловушке в своих автомобилях. Ситуацию в городе оценили как катастрофическую.

Телерадиокомпания RTP сообщает, что в Португалии из-за непогоды погибли два человека. Один человек погиб в результате ДТП, вызванного падением дерева в регионе Сетубал, в 50 км к югу от Лиссабона, а еще один погиб в результате обрушения дома в районе Визеу, в 300 км к северу от Лиссабона. В том же регионе исчез еще один человек, и аварийные службы опасаются, что его смыло потоком воды, когда он ехал на тракторе по частично разрушенной дороге.

Ураганный ветер на побережье Атлантического океана местами достигает 160 километров в час. Из-за этого ряд хозяйств оказались без электричества. Шторм также сказался на подготовке к Рождеству - из-за невозможности морского промысла цены на морепродукты выросли на треть.

Напомним, что из-за непогоды во Франции обесточены тысячи домов, есть жертвы. Власти эвакуировали около 600 человек из департамента Ланды в качестве меры предосторожности.

Также сообщалось, что из-за непогоды на трассе в США столкнулись более полусотни машин. Инцидент произошел в штате Айова из-за плохой видимости и гололеда на дороге. Известно об одном человеке, получившем тяжелые травмы в результате ДТП.

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