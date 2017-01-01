В Казахстане начали процедуру отмены смертной казни

МИД Казахстана поручено присоединится к международному документу об отмене смертной казни.

В Казахстане намерены присоединится к международному документу об отмене смертной казни, решение принял президент Касим-Жомарт Токаев, пишет в пятницу, 20 декабря, zakon.kz.

"Министерству иностранных дел поручается начать процедуру присоединения ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах”, - сказал Токаев.

Согласно упомянутому Токаевым документу, каждое государство-участник принимает все необходимые меры для отмены смертной казни.

Бессрочный мораторий на смертную казнь в Казахстане действует с 2003 года. В качестве меры альтернативного наказания в республике с 2004 года используется пожизненное лишение свободы.

По словам экс-замглавы администрации президента Игоря Рогова, мораторий в республике вводился до решения вопроса полной отмены смертной казни в Казахстане.

Напомним, в Беларуси 17 декабря казнили гражданина Александра Осиповича , признанного виновным в жестоком убийстве двух женщин.

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