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В Казахстане начали процедуру отмены смертной казни

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МИД Казахстана поручено присоединится к международному документу об отмене смертной казни.
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев
 
В Казахстане намерены присоединится к международному документу об отмене смертной казни, решение принял президент Касим-Жомарт Токаев, пишет в пятницу, 20 декабря, zakon.kz.
 
"Министерству иностранных дел поручается начать процедуру присоединения ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах”, - сказал Токаев.
 
Согласно упомянутому Токаевым документу, каждое государство-участник принимает все необходимые меры для отмены смертной казни.
 
Бессрочный мораторий на смертную казнь в Казахстане действует с 2003 года. В качестве меры альтернативного наказания в республике с 2004 года используется пожизненное лишение свободы.
 
По словам экс-замглавы администрации президента Игоря Рогова, мораторий в республике вводился до решения вопроса полной отмены смертной казни в Казахстане.
 
Напомним, в Беларуси 17 декабря казнили гражданина Александра Осиповича, признанного виновным в жестоком убийстве двух женщин.
 
Ранее Верховный суд США приостановил исполнение смертных приговоров, вынесенных федеральными судами.

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Теги: Казахстан, смертная казнь
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Источник: korrespondent.net

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