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Увеличилось количество жертв стрельбы в Москве

Комментариев: 3
Один сотрудник ФСБ погиб на месте стрельбы, другой скончался в больнице. Всего были ранены пять человек.
При стрельбе пострадал гражданский и трое сотрудников ФСБ
При стрельбе пострадал гражданский и трое сотрудников ФСБ
twitter.com/smnewsru

В больнице скончался второй сотрудник ФСБ, раненный в результате стрельбы на Лубянке в Москве. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщила официальный представитель Следкома РФ Светлана Петренко, пишет ТАСС.

"Один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался", - сообщила представитель СК.

Она уточнила, что при стрельбе также был ранен еще один гражданский и трое сотрудников ФСБ.

Напомним, накануне ФСБ сообщила, что неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы. Преступник действовал один, он был нейтрализован. При стрельбе погиб сотрудник ФСБ.

По данным Минздрава, еще пять человек пострадали, им оказывается медицинская помощь. 

Стрелком оказался житель Подмосковья Евгений Манюров.

 

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Теги: Россия, Москва, ФСБ, стрельба
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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CasperW    20.12.2019, 18:45
Оценка:  0
CasperW
Что ж это такое?! Сколько татар уже пересажали, а теракты продолжаются! Да еще откуда!? От Едроса!!! Нужно еще посадить десяток татар
CasperW    20.12.2019, 18:46
Оценка:  0
CasperW
ах да, забыл. Еще нужно запретить компьютерные игры. И храм построить.
Nesdeshniy    20.12.2019, 19:27
Оценка:  0
Nesdeshniy
А вины света сколко детей в наокрине убивать будут????
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