Увеличилось количество жертв стрельбы в Москве

Один сотрудник ФСБ погиб на месте стрельбы, другой скончался в больнице. Всего были ранены пять человек.

В больнице скончался второй сотрудник ФСБ, раненный в результате стрельбы на Лубянке в Москве. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщила официальный представитель Следкома РФ Светлана Петренко, пишет ТАСС.

"Один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался", - сообщила представитель СК.

Она уточнила, что при стрельбе также был ранен еще один гражданский и трое сотрудников ФСБ.

Напомним, накануне ФСБ сообщила, что неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы. Преступник действовал один, он был нейтрализован. При стрельбе погиб сотрудник ФСБ.

По данным Минздрава, еще пять человек пострадали, им оказывается медицинская помощь.

Стрелком оказался житель Подмосковья Евгений Манюров.

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