В мексиканском порту столкнулись два лайнера

Круизные лайнеры компании Carnival Cruise врезались друг в друга. Причины инцидента неизвестны, но на видео видно, что у одного из суден повреждены нижние палубы.

Два лайнера компании Carnival Cruise столкнулись в порту у острова Косумель в Мексике. Видео аварии опубликовал очевидец в Twitter в пятницу, 20 декабря.

На записи видно, как корабль Carnival Legend приближается к судну Carnival Glory, а затем врезается в него и частично разрушает одну из его нижних палуб. На следующих кадрах Carnival Legend дает задний ход и отдаляется от Carnival Glory.

Автор ролика написал, что это единственное видео, которое он смог заснять и принес извинения за ненормативную лексику за кадром.

@CarnivalCruise #carnival #crash #cruise I have the only footage I know of, of the cruise ships crashing as it happened. Excuse the language, the loud explosion and the sudden realization of a ship inside of another ship was very startling lol. Carnival glory and carnival legend pic.twitter.com/PnhJwY0FGY — Ty Harris (@Thugle) December 20, 2019

Напомним, что ранее в Венеции начались протесты против круизных лайнеров. Местные жители считают, что круизные корабли размывают основание города и являются виновниками рекордных наводнений.

Также сообщалось, что в Одессу впервые за два года зашел иностранный круизный лайнер. Судно остановится в Одесском заливе всего на несколько часов. На борту лайнера восемьсот пассажиров.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet