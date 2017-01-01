Швейцария вывела из эксплуатации АЭС

Одну из пяти АЭС остановили, чтобы постепенно отказаться от атомной энергии, как было решено на референдуме в 2017 году.

В рамках отказа от атомной энергии в Швейцарии одну из пяти АЭС вывели из эксплуатации. Об этом сообщает Reuters в пятницу, 20 декабря.

Станция Мюленбергская мощностью 373 мегаватт, которую открыли в 1972 году, производила достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребление энергии соседнего города Берн в течение более чем ста лет.

В прямом эфире местного телевидения в 12:30 техник нажал две кнопки в комнате управления, чтобы остановить цепную реакцию и деактивировать реактор, закрывая станцию навсегда.

Отказ от ядерной энергетики был принят по результатам референдума 2017 года, который также поддержал планы правительства продвигать постоянную энергетику с субсидиями на развитие солнечной, ветровой и гидроэнергетики.

Германия должна отказаться от атомных электростанций к 2022 году, в то время как правительство Швейцарии заявило, что не будет строить новые ядерные реакторы и выведет из эксплуатации свои существующие станции в конце их срока службы.

Даты для остановки других атомных электростанций Швейцарии пока не установлены. Следующая станция, которая прекратит свою работу станет Бецнау у границы с Германией, которая является одной из старейших в стране.

Напомним, что ранее во Франции из-за землетрясения на месяц остановили АЭС. Работу реакторов АЭС Крюа юго-востоке будут постепенно востаннавливать в начале декабря.

Также сообщалось, что первый в мире плавучий атомный энергоблок прибыл на Чукотку. В ближайшие несколько месяцев на ПЭБ выполнят завершающий этап пуско-наладочных работ. Ее планируют запустить до 31 декабря.

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