Трамп подписал оборонный бюджет США

Документ предусматривает 300 миллионов долларов военной помощь Украине и введение санкций против РФ.

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 20 декабря, подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который предусматривает введение санкций в отношении России, в частности, против операторов проекта Северный поток-2.

Сумма военного бюджета составила 738 миллиардов долларов.

На базовые нужды Пентагона выделяется 635 миллиардов долларов, еще 71,5 миллиарда долларов направят на продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене и противодействие террористам в других странах.

На поддержание боеготовности ядерного оружия и его модернизацию, а также на другие оборонные нужды предусмотрено 31,5 миллиарда долларов.

Кроме того, в документе прописано создание космических сил как самостоятельного рода войск США.

На военную помощь Украине, в том числе предусматривающую поставки крылатых и противокорабельных ракет заложено 300 миллионов долларов , что на 50 миллионов больше, чем было в бюджете на 2019 год.

LIVE: @POTUS Trump delivers remarks at the Signing Ceremony for the National Defense Authorization Act for FY 2020. https://t.co/yoxTIsbaT0 — Department of Defense (@DeptofDefense) December 21, 2019

Предыдущий бюджет был подписан 13 августа 2018 года. На долю Минобороны США приходилось 686,1 миллиарда долларов, в том числе 69 миллиардов выделялось на продолжение военных операций в Афганистане, Ираке, Сирии, Йемене и Сомали.

Напомним, Сенат и Палата представителей Конгресса одобрили свои варианты военного бюджета США еще летом. Однако по некоторым пунктам возникли разногласия.

В результате законодателям пришлось сформировать комиссию из представителей двух партий, результатом работы которой и стал согласованный документ на 3488 страницах.

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