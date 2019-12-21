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Санкции США против Nord Stream-2 вступили в силу

Комментариев: 4
Трубоукладчик Северного потока-2 компания Allseas уже приостанавил строительство газопровода.
Строительство Северного потока-2 приостановлено
Строительство Северного потока-2 приостановлено
nord-stream2.com

Санкции в отношении российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток вступают в силу немедленно. Об этом говорится в сообщении Минфина США в субботу, 21 декабря.

"С момента подписания президентом 20 декабря 2019 года положения статьи 7503 NDAA немедленно вступили в силу. Вовлеченные стороны, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб на глубине 100 футов или более ниже уровня моря для строительства Северного потока-2 или Турецкого потока должны обеспечить немедленное прекращение такими судами деятельности, связанной со строительством", - говорится в специальном комментарии Минфина.

Таким образом, строительство газопроводов должно быть остановлено сразу. В то же время отмечается, что допустимы исключения из требований для безопасности трубопровода или команды на борту судна, защиты человеческих жизней или технического обслуживания, чтобы избежать экологического или другого существенного ущерба.

Как сообщалось, подписанный Дональдом Трампом документ кроме антироссийских санкций предусматривает 300 миллионов долларов военной помощь Украине.

Перед подписанием бюджета стало известно, что трубоукладчик Северного потока-2 компания Allseas заявил, что приостанавливает строительство газопровода из-за санкций в отношении строителей проекта.

Отметим, газопровод построен уже примерно на 92%. В Москве заявили, что санкции США не помешают завершить проект.

 

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Теги: Россия, США, Северный поток, санкции, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Via_dolorosa    21.12.2019, 09:02
Оценка:  +2
Via_dolorosa
VSHIVANKA--- ну почему расии например они быстренько обвалили нац. валюту в 2 раза сделав млн. ватников реально беднее, некоторые начали откровенно нуждаться, для ЕС они такой цели не ставили, а просто наказали за связь с рашей. Конечно это СП будет достроен но осадок в отношн. останется.
MrBlackXXX    21.12.2019, 08:50
Оценка:  -2
MrBlackXXX
Пендосы возомнили себя хозяевами планеты,однако!
VSHIVANKA    21.12.2019, 08:47
Оценка:  -3
VSHIVANKA
ВЫ ТОЛЬКО СВОИХ НЕРАБОВ НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ МОЖЕТЕ ПОСТАВИТЬ РАКОМ И ПОИМЕТЬ ВО ВСЕ ДЫРКИ , ЧТО ВПРОЧЕМ И ДЕЛАЕТЕ.....
НА РОССИИ , ТУРЦИИ И ГЕРМАНИИ ВЫ ЗУБЫ ОБЛОМАЕТЕ....)))
VSHIVANKA    21.12.2019, 08:44
Оценка:  -3
VSHIVANKA
НАИВНЫЕ АМЕРИКОСЫ ДУМАЮТ , ЧТО СМОГУТ ОДНОВРЕМЕННО ДИКТОВАТЬ СВОИ УСЛОВИЯ РОССИИ , ТУРЦИИ , ГЕРМАНИИ И ДРУГИМ СТРАНАМ ЕС ?
# ДЕБИЛЫБЛЯДЬ.....
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