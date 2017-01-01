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При бунте в тюрьме Гондураса погибли больше десяти человек

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В результате перестрелки погибли от 13 до 20 человек, еще столько же ранены, пишут СМИ.
Данные о количестве погибших уточняются
Данные о количестве погибших уточняются
Informator.media
В Гондурасе в тюрьме города Тела в результате перестрелки в ходе бунта погибли не менее 13 человек, ранены 20, сообщает издания Prensa.
 
 
"По предварительным данным национальной полиции, бунт в тюрьме Телы унес жизни 13 человек", - говорится в сообщении.

Информация о перестрелке внутри тюрьмы поступила правоохранителям от родных заключенных, которые "услышали длинные очереди выстрелов". По информации местных СМИ, в конфликте погибли от 18 до 20 человек, и ранены еще 20.

Сообщается, что руководство тюрьмы ожидает подкрепления из соседних регионов для установления контроля над исправительным учреждением.
 
Ранее в панамской тюрьме произошла стрельба, в результате чего 12 человек погибли, 13 были ранены.
 
 

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Теги: тюрьма, стрельба, Гондурас, бунт
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Источник: korrespondent.net

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