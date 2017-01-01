Протесты в Индии: число погибших выросло до 14 человек
В Индии число погибших в результате столкновений во время протестных акций увеличилось до 14 человек. Об этом накануне сообщило издание The National.
"По меньшей мере 14 человек погибли и десятки пострадали в результате столкновений в нескольких индийских городах, в частности Нью-Дели, в ходе одного из крупнейших протестов против контроверсионного закона, которые многие люди считают антимусульманским", – говорится в сообщении.
Указано, что по всей стране в пятницу на улицы вышли сотни тысяч протестующих. Не менее 4 тысяч человек были задержаны.
В разных регионах страны полиция применяла слезоточивый газ, водометы и резиновые пули, чтобы оттеснить протестующих.
В связи с демонстрациями в Нью-Дели отключили интернет и блокируют работу мессенджеров.
Напомним, 12 декабря в Индии вспыхнули протесты из-за вступивших в силу поправок к закону о гражданстве. Они предусматривают возможность упрощенного получения индийского гражданства немусульманам из соседних стран Южной Азии: Афганистана, Пакистана и Бангладеш – если те столкнулись с притеснениями на родине.
Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетает часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку.
Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов страны, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.
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