В аппарате ООН действует агентурная сеть ФСБ – Ельченко

Новый посол Украины в США рассказал о том, чем Россия занимается в главное международной организации мира.

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Как минимум половина российских дипломатов, работающих в ООН, являются скрытыми или штатными агентами ФСБ России. Такую неожиданную статистику в интервью Укринформу озвучил новый посол Украины в США Владимир Ельченко, который до назначения на этот пост возглавлял миссию Украины при ООН.

Украинский дипломат напомнил, что США регулярно выдворяют то одного, то другого сотрудника ООН от России (всего в секретариате ООН работает 200−300 граждан РФ).

Российские кадры работают на спецслужбы России или, в более мягком варианте — на постпредство РФ… Я вообще считаю, что это агентурная сеть, созданная в рамках ООН, — констатировал Ельченко.

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Он также пояснил, что 20−23 страны, которые голосуют в унисон с Россией против “украинских“ резолюций, на 100% зависят от РФ. К таким странам Ельченко отнес, в частности, латиноамериканские Никарагуа, Кубу, Венесуэлу, африканские Бурунди и Судан, а также азиатские Мьянму и Камбоджу.

Напомним, на этой неделе Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Ельченко чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.

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