Nord Stream-2: в ФРГ раскритиковали США за санкции

Американские ограничительные меры наносят удар немецким и европейским предприятиям, заявили в Берлине.

В Германии отреагировали на санкции США, введенные за строительство российского газопровода Северный поток-2. С критическим заявлением в субботу, 21 декабря, выступила заместитель представителя немецкого правительства Ульрике Деммер, сообщает DW.

"Федеральное правительство отвергает такие экстерриториальные санкции. Они наносят удар немецким и европейским предприятиям и вмешиваются в наши внутренние дела", - заявила Деммер.

Она добавила, что, учитывая переговоры между Украиной и Россией о транзите российского газа через Украину в ЕС "такие американские меры, прежде всего призваны защищать Украину, особенно непонятные".

В Социал-демократической партии Германии, входящей в правительственную коалицию, также не согласны с санкциями.

"Этот односторонний шаг является бременем для двусторонних отношений. Введенные США санкции не помешают завершить работу по Северному потоку-2, взамен лишь задержат ее", - сказал внешнеполитический представитель СДПГ Нильс Шмид.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал бюджет на 2020 год, который включает санкции против Северного потока-2 и Турецкого потока. Как заявили в американском Минфине, санкции уже вступили в силу.

Ранее стало известно, что трубоукладчик Северного потока-2 компания Allseas заявил, что приостанавливает строительство газопровода из-за санкций в отношении строителей проекта.

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