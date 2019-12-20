В Британии в третий раз готовятся выпустить монеты в честь Brexit

Монеты станут доступны населению в день официального выхода королевства из Евросоюза – 31 января 2020 года.

На обратной стороне монеты будет размещен лозунг: "Мир, процветание и дружба со всеми странами" The Daily Telegraph

Королевский монетный двор Великобритании объявил о выпуске миллионов монет достоинством 50 пенсов, которые будут посвящены Brexit. Об этом накануне сообщила газета The Daily Telegraph.

Планируется, что монеты станут доступны населению в день официального выхода королевства из Евросоюза – 31 января 2020 года. Это будет уже третья попытка правительства ввести в обращение 50-пенсовые монеты в честь Brexit. Ведь сначала планировалось, что Brexit состоится 29 марта 2019 года, затем – 31 октября. Каждый раз к этой дате чеканились памятные монеты, но из-за отсрочки выхода из ЕС их приходилось переплавлять.

Но в этот раз риск переноса Brexit не кажется столь большим – после победы на парламентских выборах 12 декабря Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона обладает в парламенте большинством, и скорее всего она реализует выход страны из ЕС в срок.

Однако на всякий случай Минфин решил не чеканить всю партию разом – к 31 января будут выпущены 3 млн монет, а к концу следующего года – еще 7 млн.

На обратной стороне монеты будет размещен лозунг: "Мир, процветание и дружба со всеми странами". Дата же выхода страны из состава ЕС, соответственно, будет изменена на актуальную.

Напомним, 20 декабря британский парламент одобрил соглашение о Brexit. В Палате общин такое решение поддержали 358 депутатов, против – 234.

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