РФ отреагировала на санкции США против "потоков"

Из-за американских ограничений в проигрыше будут европейцы, а РФ продолжит реализацию проектов, заявили в Москве.

Россия продолжит строительство газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток, несмотря на санкции США. Об этом говорится в комментарии МИД РФ в субботу, 21 декабря.

Там заявили, что "США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции против собственных союзников".

"На самом деле речь идет не о содействии европейцам в бесперебойном обеспечении энергоносителями по приемлемым ценам, а о стремлении лишить их гарантированных источников такого снабжения из России. Причем желание навредить российскому экспорту - отнюдь не единственное и даже не главное. Не в меньшей степени прослеживается стремление навязать Европе американский сжиженный газ, обходящийся ей гораздо дороже трубопроводных поставок из России, и, тем самым, замедлить развитие ее экономики, подорвать способность конкурировать с США на мировых рынках. В итоге европейцы остаются в проигрыше по всем статьям", - заявляют в МИД РФ.

В ведомстве отметили, что под санкции попадут не российские, а европейские компании, участвующие в прокладке газопроводов.

"Россия реализовывала и продолжит реализовывать свои экономические проекты независимо от чьих-либо санкций", - заявили в Москве.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал бюджет на 2020 год, который включает санкции против Северного потока-2 и Турецкого потока. Как заявили в американском Минфине, санкции уже вступили в силу.

Ранее стало известно, что трубоукладчик Северного потока-2 компания Allseas заявил, что приостанавливает строительство газопровода из-за санкций в отношении строителей проекта.

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