Россия на 4 дня перекрыла Керченский пролив из-за Путина

Российский президент приедет на открытие железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.

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Министерство транспорта Российской Федерации на 4 суток перекрыло движение по Керченскому проливу. Об этом сообщает глава наблюдательного совета “Майдана иностранных дел“ Андрей Клименко в Facebook.

По словам Клименко, российское министерство приняло решение о перекрытии движения по Керченскому проливу в период с 21 по 24 декабря в связи с визитом президента РФ Владимира Путина на открытие железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом.

Мониторинговая группа “Института Черноморских стратегических исследований, редакции и “Майдана иностранных дел“ сообщает: 20 декабря 2019 Минтранс РФ вот просто взял и фактически перекрыл движение по Керченскому проливу на 4 суток - с 21 по 24 декабря 2019 года. Почему? - Потому что 23-го сам президент РФ поедет на паровозе через мост, а 24-го поедет первый поезд, - написал он.

Напомним, Россия достроила железнодорожные пути на Крымском мосту. Завершение постройки ЖД путей официально подтвердила Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ.

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