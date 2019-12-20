Джоан Роулинг - самый высокооплачиваемый писатель 2019 года

Писательница, подарившая миру историю о юном волшебнике Гарри Поттере, заработала за год $92 млн.

Британская писательница, наиболее известная как автор серии романов о Гарри Поттере, стала самым высокооплачиваемым писателем на планете в 2019 году, пишет Forbes.

Так, за год Роулинг заработала 92 миллиона долларов. Отмечается, что на сегодня основной источник дохода автора не от продажи книг, а за театральные постановки и тематические парки.

На втором месте писатель Джеймс Паттерсон, который в 2018 году этот рейтинг возглавлял. У него доход составил 70 миллионов. Книга Паттерсона, написанная в прошлом году в соавторстве с экс-президентом США Биллом Клинтоном, стала бестселлером.

Тройку лидеров замыкает бывшая первая леди США Мишель Обама. Она за мемуары Becoming. Моя история получила 36 миллионов долларов. Эта книга также стала одной из самых читаемых в 2018 году.

Ранее сообщалось, что актеры из поттерианы воссоединились в день рождения Джоан Роулинг.

Также напомним, что названы лауреаты Букеровской премии за 2019 год.



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