В Пентагоне назвали численность Космических войск

Накануне Трамп подписал бюджет на 2020 год, которым официально учредил новый род войск.

В Космических войсках США будут служить 16 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны США.

"По меркам Минобороны, первоначальная численность Космических сил является достаточно небольшой - около 16 тыс. военнослужащих и гражданских сотрудников, которые ранее проходили службу в Военно-воздушных силах", - сообщили в Пентагоне.

Отмечается, что в ближайшее время будет выбрана форма и геральдическая символика Космических сил, а также переименован ряд баз ВВС.

В Минобороны отметили, что новый вид войск будет активно принимать участие в выполнении различных задач в космическом пространстве.

Командующим Космическими силами США назначен генерал Джон Реймонд, ранее проходивший службу в ВВС. Реймонд также введен в состав Комитета начальников штабов ВС США.

Космические силы ВС США официально учреждены 20 декабря текущего года после подписания президентом США Дональдом Трампом военного бюджета страны на 2020 год.

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